Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi tanıtıldı

Corsair NightSabre özellikleri ve fiyatı
Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi Corsair Marksman sensörü ile donatılmış. 26000 DPI değerine ulaşan sensör 50g hızlanma ve 650IPS değerlerine sahip. Özel bir tuş ile DPI değeri anlık olarak değiştirilebiliyor.
11 adet tuşu da programlanabilir olan fare 1ms gecikme süresine sahip. Bağlantı Bluetooth ve kablo üzerinden iki farklı şekilde sağlanabiliyor. Uç kısımlarda, ortada ve avuç içerisinde RGB aydınlatma bölgeleri mevcut. Bu bölgeler özelleştirilebiliyor.
Tek şarj ile 100 saate kadar kullanılabilen fare 15 dakikalık şarj ile 20 saate kadar kullanım süresi elde ediyor. Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi için 170$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)