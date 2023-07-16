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    Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi tanıtıldı

    Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi yüksek hassasiyetli sensörü, programlanabilir tuşları, uzun kullanım süreleri ve RGB aydınlatma bölgeleri ile dikkat çekiyor.
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    Corsair NightSabre Tam Boyutta Gör
    Oyuncu donanımları pazarındaki ağırlığını sürekli arttırmaya çalışan Corsair, iddialı özelliklere sahip ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi segmentinde farklılaşmayı amaçlıyor.

    Corsair NightSabre özellikleri ve fiyatı

    Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi Corsair Marksman sensörü ile donatılmış. 26000 DPI değerine ulaşan sensör 50g hızlanma ve 650IPS değerlerine sahip. Özel bir tuş ile DPI değeri anlık olarak değiştirilebiliyor.

    11 adet tuşu da programlanabilir olan fare 1ms gecikme süresine sahip. Bağlantı Bluetooth ve kablo üzerinden iki farklı şekilde sağlanabiliyor. Uç kısımlarda, ortada ve avuç içerisinde RGB aydınlatma bölgeleri mevcut. Bu bölgeler özelleştirilebiliyor.

    Tek şarj ile 100 saate kadar kullanılabilen fare 15 dakikalık şarj ile 20 saate kadar kullanım süresi elde ediyor. Corsair NightSabre kablosuz oyuncu faresi için 170$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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