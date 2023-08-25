Corsair ilk ayakta çalışma masasını duyurdu

Tam Boyutta Gör Çalışma masası kavramı insanların oturduğu ve bir fincan kahvesini yudumladığı alanlar olarak tanımlanırdı. Gelişen teknoloji ve değişen çalışma alışkanlıkları ile artık çalışma masasını ayakta da kullanıyoruz.

Corsair Platform:6

Corsair Platform:6 adıyla hazırlanan ayakta çalışma masası 2 metreden daha uzun kullanım alanı ile pek çok cihazı kolayca sığdırabileceğiniz bir tasarıma sahip. Modüler bir raylı sistemi olan masa opsiyonel çift motoru ile LCD ekrandan yüksekliğini ayarlayabiliyor. Ayrıca kenarlardan genişleyebilen alanları da mevcut.

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Corsair RapidRoute ile kablolarınızı kolayca yönetebilirken USB Tip-A ve Tip-C girişleri barındıran mini bir merkez kullanılmış. Ayrıca Platform:6 Creator Edition versiyonunda kameradan kontrolcüye cihazlarınızı takabileceğiniz Elgato Multi Frame modülü de geliyor. Corsair Platform:6 ayakta çalışma masası yılın sonlarında piyasada olacak.

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Corsair Platform:6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı