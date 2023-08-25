Corsair ilk ayakta çalışma masasını duyurdu

Corsair Platform:6
Corsair Platform:6 adıyla hazırlanan ayakta çalışma masası 2 metreden daha uzun kullanım alanı ile pek çok cihazı kolayca sığdırabileceğiniz bir tasarıma sahip. Modüler bir raylı sistemi olan masa opsiyonel çift motoru ile LCD ekrandan yüksekliğini ayarlayabiliyor. Ayrıca kenarlardan genişleyebilen alanları da mevcut.
Corsair RapidRoute ile kablolarınızı kolayca yönetebilirken USB Tip-A ve Tip-C girişleri barındıran mini bir merkez kullanılmış. Ayrıca Platform:6 Creator Edition versiyonunda kameradan kontrolcüye cihazlarınızı takabileceğiniz Elgato Multi Frame modülü de geliyor. Corsair Platform:6 ayakta çalışma masası yılın sonlarında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.