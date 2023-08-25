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    Corsair ilk ayakta çalışma masasını duyurdu

    Ayakta çalışma masasının kullanıldığı ortamlar için Corsair premium tarzda bir ürün geliştiriyor. Corsair Platform:6 çalışma masası kullanıcılara geniş bir alan sunuyor.
    Corsair Platform:6 Tam Boyutta Gör
    Çalışma masası kavramı insanların oturduğu ve bir fincan kahvesini yudumladığı alanlar olarak tanımlanırdı. Gelişen teknoloji ve değişen çalışma alışkanlıkları ile artık çalışma masasını ayakta da kullanıyoruz.

    Corsair Platform:6

    Corsair Platform:6 adıyla hazırlanan ayakta çalışma masası 2 metreden daha uzun kullanım alanı ile pek çok cihazı kolayca sığdırabileceğiniz bir tasarıma sahip. Modüler bir raylı sistemi olan masa opsiyonel çift motoru ile LCD ekrandan yüksekliğini ayarlayabiliyor. Ayrıca kenarlardan genişleyebilen alanları da mevcut.

    Corsair RapidRoute ile kablolarınızı kolayca yönetebilirken USB Tip-A ve Tip-C girişleri barındıran mini bir merkez kullanılmış. Ayrıca Platform:6 Creator Edition versiyonunda kameradan kontrolcüye cihazlarınızı takabileceğiniz Elgato Multi Frame modülü de geliyor. Corsair Platform:6 ayakta çalışma masası yılın sonlarında piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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