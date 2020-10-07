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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu

    KATAR PRO oyuncu faresi 12400 DPI optik sensör ve kablolu bağlantı, KATAR PRO Wireless ise 10000 DPI optik sensör ve 135 saate kadar kullanım süresi sunuyor.
    2 hf.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu

    Oyuncu ekipmanları sınıfında pazar payını arttırmaya çabalayan Corsair; iki yeni oyuncu faresi duyurdu. KATAR PRO oyuncu fareleri hem oldukça hafif hem de hızlı hareket kabiliyeti ile oyunlarda en iyi yardımcınız oluyor.

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    KATAR PRO özellikleri ve fiyatı

    KATAR PRO kablolu oyuncu faresi USB üzerinden bağlantı sağlıyor ve 12400 DPI seviyesine ulaşan PixArt sensör kullanıyor. Sensör senaryoya göre DPI değerini 3 farklı seviyede kullanmanızı sağlıyor.

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    Uzun ömürlü 6 adet tuş iCUE yazılımı ile programlanabiliyor. Farenin ağırlığı ise sadece 69 gram. Fare tekerleğinde bir aydınlatma mevcut. Corsair KATAR PRO modeli 25$ fiyat etiketine sahip.

    Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu

    KATAR PRO Wireless özellikleri ve fiyatı

    KATAR PRO Wireless kablosuz versiyon olarak nitelendirilebilir. SlipStream Wireless teknolojisi ile 1ms altında gecikme süresi sunuyor. Tek bir AA pil ile 135 saate kadar kullanılabilen fare modeli 10000DPI optik sensöre sahip. Fare 96 gram ağırlığında ve 40$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf.
    O ismi koymayacaktınız. Şimdi bizim arap seviciler stokları eritir
    Yanıtla +2
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    iceu yazılımı kadar kötü bir yazılım yok. pc çökertir silmeni imkansızlaştırır, virüs bile bu kadar etkilemedi bilgisayarımı. hiç bulaşmayın..
    Yanıtla
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf.
    tıklama dayanıklığını yazmamışlar...benim farede ilk baktığım dayanıklık daha sonra dpı vs bakıyorum.. dayanıklı olmadıktan sonra 50.000 dpı olsa ne yazar
    1 Yanıt Yanıtla
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    i20_20 (Deniz İpekçi) 2 hf. kuzgun_
    Tıklama ömrü çok sorun değil de, tekerlek ömrü çok kısa oluyor çoğu farede. Nedense tekerlek ömrünü konuşan pek yok ama şimdiye kadar kullandığım farelerde tekerlek ömrü ortalamada 1 yılı geçmedi. En uzun dayanan bir Logitech modeli oldu (2 yıla yakın dayandı), birçok modelin tekerleği 6 ayda sapıttı. Tıklama sorunu yaşadığım tek fare de yine bir Logitech modeli oldu :)) Tekerleği sapıtmış halde kullandığım fare de var, 7-8 yıldır kullanıyorum, tıklamada hiç sorun yok. Ne çektiysem tekerlekten çektim. Tekerlekten şikayet eden pek kimse görmediğime göre bütün lanet tekerlekler bana denk geliyor ya da tekerlek kimsenin umurunda değil.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    Pixart sensörün modelini de öğrenip yazabilirseniz süper olur.
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    ewaer1884 (ismail kaçar) 2 hf. Guhong01
    3330 falandır hocam 10k dpı a yazılımla yükseltmişlerdir
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Dolar kuru verilen ürünlerin TL'sini görmek için artık doları 10 ile çarpmakta fayda etmiyor.
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    wolwes 2 hf.
    25$ için iyi gibi.
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    Gücünüze güç KATAR.
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