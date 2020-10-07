Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu

Oyuncu ekipmanları sınıfında pazar payını arttırmaya çabalayan Corsair; iki yeni oyuncu faresi duyurdu. KATAR PRO oyuncu fareleri hem oldukça hafif hem de hızlı hareket kabiliyeti ile oyunlarda en iyi yardımcınız oluyor.

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KATAR PRO özellikleri ve fiyatı

KATAR PRO kablolu oyuncu faresi USB üzerinden bağlantı sağlıyor ve 12400 DPI seviyesine ulaşan PixArt sensör kullanıyor. Sensör senaryoya göre DPI değerini 3 farklı seviyede kullanmanızı sağlıyor.

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Uzun ömürlü 6 adet tuş iCUE yazılımı ile programlanabiliyor. Farenin ağırlığı ise sadece 69 gram. Fare tekerleğinde bir aydınlatma mevcut. Corsair KATAR PRO modeli 25$ fiyat etiketine sahip.

KATAR PRO Wireless özellikleri ve fiyatı

KATAR PRO Wireless kablosuz versiyon olarak nitelendirilebilir. SlipStream Wireless teknolojisi ile 1ms altında gecikme süresi sunuyor. Tek bir AA pil ile 135 saate kadar kullanılabilen fare modeli 10000DPI optik sensöre sahip. Fare 96 gram ağırlığında ve 40$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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