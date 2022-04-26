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    Anlık Bildirim

    Chevrolet Corvette'in hibrit ve tamamen elektrikli versiyonları geliyor

    General Motors'un patronu Mark Reuss, hibrit Corvette'in 2023'te geleceğini ve ardından tamamen elektrikli bir Corvette de sunacaklarını duyurdu. Hibrit Corvette'in ipucu videosu da paylaşıldı.
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    Corvette'in hibrit ve tamamen elektrikli versiyonları geliyor
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    Otomotiv dünyasının ikonik modellerinden Corvette de artık resmi olarak elektrifikasyon sürecinde. İlk etapta hibrit motorla elektriğin gücünü arkasına alacak olan Corvette'in tamamen elektrikli versiyonu da onaylandı.

    Hibrit Corvette ile ilgili pek çok detay belli değil ancak E-Ray rozetini taşıması ve 600 ila 650 beygir arasında güç sunması bekleniyor. Bu versiyonda büyük ihtimalle mevcuttaki 495 beygirlik 6.2 litre LT2 ünite ve bir elektrik motorunun kombinasyonunu göreceğiz.

    Elektrik motoru ön tekerleklere güç verecek gibi görünüyor. Zira ipucu videosunda ön tekerleklerin de kar üzerinde patinaj çektiğini görüyoruz. Böylelikle yeni modelin ilk elektrik destekli Corvette olmakla kalmayıp aynı zamanda ilk dört tekerlekten çekişli Corvette olacağını da söylemek mümkün.

    Tamamen elektrikli Corvette ile ilgili ise elimizde şimdilik sadece resmi duyuru var. Ancak otomobilin GM'nin Ultium batarya teknolojisini kullanması yüksek ihtimal. Ayrıca bu versiyonun da ön ve arka akslardaki e-motorlar ile dört tekerlekten çekiş özelliği sunmasını bekleyebiliriz.

    Buna ek olarak, Joe Biden, ABD başkanlığı için yarıştığı sırada GM'nin 322 km/s azami hıza sahip tamamen elektrikli bir Corvette üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak konuyla ilgili GM yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmemişti. Önümüzdeki aylarda konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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