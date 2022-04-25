Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nissan, yeni nesil sürücü yardımcı sistemini 2025'e hazırlıyor

    Japon üreticinin geliştirdiği sistem yeni nesil yüksek teknolojili Lidar kullanarak nesnelerin şekli ve mesafesi ile aracın çevresinin yapısını gerçek zamanlı ve yüksek doğrulukla algılayabiliyor.
    Oy Ver

    Nissan, yeni nesil sürücü yardımcı sistemini 2025'e hazırlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Nissan, otomotiv dünyasının tam otonom sürüşe doğru yolculuğunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Japon üretici, kendi bünyesinde geliştirdiği yeni gelişmiş sürücü yardımcı sistemini (ADAS) tanıttı.

    Gelişmiş çarpışmadan kaçınma özelliklerinin entegre edilmesiyle trafik kazalarının azalmasına yardımcı olacağı belirtilen yeni sistemin 2025 yılına kadar son şeklini alması planlanıyor. Söz konusu sistem, 2025 - 2030 yılları arasında tüm yeni Nissan modellerinde yerini almış olacak. Nissan ayrıca, yeni sistemini gösterdiği videoda Leaf'in yerine geçebileceği düşünülen yeni elektrikli crossover modelini kullandı. 

    Henüz geliştirme aşamasında olan yeni sistemde 'ground truth perception' adı verilen teknoloji öne çıkıyor. Bu teknoloji, yeni nesil yüksek performanslı Lidar, radar ve kameralardan gelen bilgileri birleştiriyor. Nesnelerin şeklini ve mesafesinin yanı sıra aracı çevreleyen alanın yapısını gerçek zamanlı olarak ve yüksek derecede doğrulukla algılayabiliyor.

    Nissan, yeni nesil sürücü yardımcı sistemini 2025'e hazırlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu da aracın anlık olarak mevcut durumu analiz etmesi, karar vermesi ve gerekli çarpışma önleme işlemini gerçekleştirmesini sağlıyor. Söz konusu teknoloji aynı zamanda yavaşlayan trafiği ve uzaktaki yol engellerini de algılayarak buna göre şerit değiştirebiliyor. Daha da önemlisi, bu teknolojinin ayrıntılı harita bilgilerinin bulunmadığı alanlarda sürücüler için son derece faydalı olabileceği belirtiliyor.

    Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere, Nissan'ın yeni sistemi, sıradan araç, bisikletli ve yaya algılama özelliklerinin yanında daha kompleks senaryolarda da çarpışmadan kaçınma fonksiyonu sunuyor. Örneğin, pek çok sensörle donatılan Nissan Skyline sedanın yolda yuvarlanan bir tekerlekten ve aniden yola çıkan bir araçtan başarılı şekilde kaçındığını görüyoruz. Ayrıca, yazılımın yoldaki bir engeli veya trafik sıkışıklığını fark edip buna göre şerit değiştirmesi de dikkat çekiyor.

    Sistemin yeteneklerini gösteren diğer kompleks kaza durumları da dijital olarak hazırlanmış. Bu alanda da şirketin piyasaya süreceği yeni elektrikli crossover'ın çeşitli kaza anlarından kaçış manevrasıyla kurtulması simüle edilmiş. Burada araç, yolun karşı şeridinden kendisine doğru gelmekte olan varilin şeklini ve mesafesini tespit edip otomatik şerit değiştiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız