Nissan, yeni nesil sürücü yardımcı sistemini 2025'e hazırlıyor

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Nissan, otomotiv dünyasının tam otonom sürüşe doğru yolculuğunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Japon üretici, kendi bünyesinde geliştirdiği yeni gelişmiş sürücü yardımcı sistemini (ADAS) tanıttı.

Gelişmiş çarpışmadan kaçınma özelliklerinin entegre edilmesiyle trafik kazalarının azalmasına yardımcı olacağı belirtilen yeni sistemin 2025 yılına kadar son şeklini alması planlanıyor. Söz konusu sistem, 2025 - 2030 yılları arasında tüm yeni Nissan modellerinde yerini almış olacak. Nissan ayrıca, yeni sistemini gösterdiği videoda Leaf'in yerine geçebileceği düşünülen yeni elektrikli crossover modelini kullandı.

Henüz geliştirme aşamasında olan yeni sistemde 'ground truth perception' adı verilen teknoloji öne çıkıyor. Bu teknoloji, yeni nesil yüksek performanslı Lidar, radar ve kameralardan gelen bilgileri birleştiriyor. Nesnelerin şeklini ve mesafesinin yanı sıra aracı çevreleyen alanın yapısını gerçek zamanlı olarak ve yüksek derecede doğrulukla algılayabiliyor.

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Bu da aracın anlık olarak mevcut durumu analiz etmesi, karar vermesi ve gerekli çarpışma önleme işlemini gerçekleştirmesini sağlıyor. Söz konusu teknoloji aynı zamanda yavaşlayan trafiği ve uzaktaki yol engellerini de algılayarak buna göre şerit değiştirebiliyor. Daha da önemlisi, bu teknolojinin ayrıntılı harita bilgilerinin bulunmadığı alanlarda sürücüler için son derece faydalı olabileceği belirtiliyor.

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Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere, Nissan'ın yeni sistemi, sıradan araç, bisikletli ve yaya algılama özelliklerinin yanında daha kompleks senaryolarda da çarpışmadan kaçınma fonksiyonu sunuyor. Örneğin, pek çok sensörle donatılan Nissan Skyline sedanın yolda yuvarlanan bir tekerlekten ve aniden yola çıkan bir araçtan başarılı şekilde kaçındığını görüyoruz. Ayrıca, yazılımın yoldaki bir engeli veya trafik sıkışıklığını fark edip buna göre şerit değiştirmesi de dikkat çekiyor.

Sistemin yeteneklerini gösteren diğer kompleks kaza durumları da dijital olarak hazırlanmış. Bu alanda da şirketin piyasaya süreceği yeni elektrikli crossover'ın çeşitli kaza anlarından kaçış manevrasıyla kurtulması simüle edilmiş. Burada araç, yolun karşı şeridinden kendisine doğru gelmekte olan varilin şeklini ve mesafesini tespit edip otomatik şerit değiştiriyor.

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Nissan, yeni nesil sürücü yardımcı sistemini 2025'e hazırlıyor