Cougar oyuncular için dock istasyonu duyurdu

Cougar DS10 özellikleri ve fiyatı
Cougar DS10 firmanın önceki istasyonuna göre daha fazla bağlantı seçeneği sunuyor. Daha büyük ve daha ağır olan Cougar DS10 modeli RGB aydınlatması ile de farklılaşıyor. Böylece oyuncular farklı profilleri istasyon üzerinde yansıtabiliyor.
2 adet HDMI çıkışı 4K 60Hz bandına kadar görüntü çıkışı verebiliyor. LAN Ethernet çıkışı yanında UHS-II standardı için bir kart okuyucu da konumlandırılmış. 2 adet USB 3.1 Tip-A ve 1 adet USB 3.1 Tip-C bağlantıları da mevcut. USB Tip-C üzerinden enerjisini alan istasyon ayrıca 100W seviyesine kadar diğer cihazları da şarj edebiliyor. Cougar DS10 istasyonu için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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