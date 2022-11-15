Sinovac aşısının kanser tedavisinde faydalı olduğu bulundu

Sinovac aşısı kanser tedavisine faydalı
Nazofaringeal (üst yutak) kanseri genellikle bağışıklık hücrelerinin yüzeyindeki PD-1 reseptörlerini bloke eden, anti-PD-1 tekniğiyle tedavi ediliyor. Kovid-19 aşıları ve birçok kanser hücresi de aynı hücreleri kullandığından ilaçlar arasında benzerlik bulunuyordu. Dolayısıyla Kovid-19 aşılarının bu tür kanser tedavileriyle nasıl etkileşime geçeceği belirsiz ve riskliydi.
Çin'deki Shanxi Üniversite Hastanesi'nde kanser araştırmacısı olan Qi Mei, "Aşılamanın, tümöre saldıran belirli bağışıklık hücrelerini harekete geçirdiğini varsayıyoruz. Şimdi bu hipotezi daha fazla araştıracağız" diyor.
Bilim insanları bu tip kanserlerin tedavisinde PD-1 reseptörlerini bloke etmek için ilaçlar kullanabilir ve böylece tümör hücreleriyle mücadele etmek için bağışıklık sistemi harekete geçirilebilir. Çalışmaya katılan ekip bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini aktarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: