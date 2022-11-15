Tam Boyutta Gör Bilim insanları Kovid-19 aşılarının nazofarenks (üst yutak) kanserinin tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini azaltacağından şüpheleniyordu. Ancak yapılan yeni klinik araştırmalar bunun tam tersini ortaya koymuş durumda. Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden ve Çin'deki Shanxi Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, aşıların kanser tedavisinin etkinliğini artırdığını gösterdi.

Sinovac aşısı kanser tedavisine faydalı

Nazofaringeal (üst yutak) kanseri genellikle bağışıklık hücrelerinin yüzeyindeki PD-1 reseptörlerini bloke eden, anti-PD-1 tekniğiyle tedavi ediliyor. Kovid-19 aşıları ve birçok kanser hücresi de aynı hücreleri kullandığından ilaçlar arasında benzerlik bulunuyordu. Dolayısıyla Kovid-19 aşılarının bu tür kanser tedavileriyle nasıl etkileşime geçeceği belirsiz ve riskliydi.

Tam Boyutta Gör Bunun doğru bir endişe olup olmadığını anlamak isten bilim insanları ise Çin’in geliştirdiği inaktif Sinovac aşısının kanser hastaları üzerindeki etkilerini araştırdı. 23 hastanede tedavi göre 1500’den fazla hasta çalışma kapsamında gözlem altında tutuldu. Bu hastaların 373’ü kanser tedavisine başlamadan önce Sinovac aşısı olmuştu. Araştırmacılar bu kişilerin kanser tedavisine daha iyi yanıt verdiğini saptadı.

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Çin'deki Shanxi Üniversite Hastanesi'nde kanser araştırmacısı olan Qi Mei, "Aşılamanın, tümöre saldıran belirli bağışıklık hücrelerini harekete geçirdiğini varsayıyoruz. Şimdi bu hipotezi daha fazla araştıracağız" diyor.

Bilim insanları bu tip kanserlerin tedavisinde PD-1 reseptörlerini bloke etmek için ilaçlar kullanabilir ve böylece tümör hücreleriyle mücadele etmek için bağışıklık sistemi harekete geçirilebilir. Çalışmaya katılan ekip bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini aktarıyor.

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Sinovac aşısının kanser tedavisinde faydalı olduğu bulundu