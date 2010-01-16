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Cowon'dan Windows 7'li mobil internet cihazı: W2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cowon'dan Windows 7'li mobil internet cihazı: W2
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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan Cowon, uzun süredir merakla beklenen W2 isimli mobil internet cihazını 25 Ocak'ta satışa sunuyor. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.33GHz'de çalışan Atom işlemcisini kullanan portatif cihaz, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.8-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. 1GB sistem belleğiyle gelen Cowon W2'de 60GB, 80GB, 60 Premium ve 80GB Premium olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Kablosuz iletişim için WiFi (b/g) ve Bluetooth 2.0 +EDR teknolojilerini destekleyen mobil internet cihazında TV çıkışı da bulunuyor.

143.6×88.1×27.5mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığında olan Cowon W2'ye işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Etkin kullanım için fiziksel kontrol butonlarına ve durum LED'lerine de sahip olan mobil internet cihazının, yukarıda da belirttiğimiz gibi 25 Ocak'ta ilk olarak Kore pazarında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatının yaklaşık 535$ civarında olacağı bildiriliyor.


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DavutGENC 9 yıl
Apple nin geliştimiş oldugu seriler daha güzel ve ilgi cekici araştıranlar için bu sözüm
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electrogod 9 yıl

Apple'ın geliştirmiş olduğu seriler ? Hangi cihazdan bahsediyorsun anlamadım...
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Batuist 9 yıl
o cihaza win7 biraz fazla kaçar.. chrome os çıkmış olsaydı hem maliyeti olmazdı hemde tam buna göre bir işletim sistemi olurdu.. Artı bu kadar da pahalı olmazdı.. O ne fiyat öyle...
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theraptorx 9 yıl
Fiyat gerçekten yüksek. Türkiye fiyatını düşünsenize
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eneshatipoglu 9 yıl
bende archos 7 var gayette güzel ama biraz büyük taşıma zor oluyor yani bu tür cihazları tasıma cantaları olsa bıle
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cssbaycelebi 9 yıl
cihaz mükemmel.
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FranticTr 9 yıl
Cowon harika bir firma satışlar tam arttığında distribitörlüğene son veren panatel i anlamış değilim.Cowon mp3 lerini alacak yüzlerce insan var getiren yok.
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Doritoch 9 yıl

FranticTr

Cowon harika bir firma satışlar tam arttığında distribitörlüğene son veren panatel i anlamış değilim.Cowon mp3 lerini alacak yüzlerce insan var getiren yok.

Bu lafınız üzerine internette resimlerine baktım,dizayn süper gerçekten,hatta cep telefonu yapsa sırf tipi için alırım (ki sırf tipi için Diamond kullanıyorum).
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N-0NE 9 yıl
Eğer içine hareket sensörü monte ederlerse nfs:shift çok süper oynanır...
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TELESCOPE 9 yıl
daha ne olsun,alıcısı hazırdır bu ürünün
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talh4wk 9 yıl
way be a küçücük şeyde win7 :O
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