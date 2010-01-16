Cowon'dan Windows 7'li mobil internet cihazı: W2

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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan Cowon, uzun süredir merakla beklenen W2 isimli mobil internet cihazını 25 Ocak'ta satışa sunuyor. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.33GHz'de çalışan Atom işlemcisini kullanan portatif cihaz, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.8-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. 1GB sistem belleğiyle gelen Cowon W2'de 60GB, 80GB, 60 Premium ve 80GB Premium olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Kablosuz iletişim için WiFi (b/g) ve Bluetooth 2.0 +EDR teknolojilerini destekleyen mobil internet cihazında TV çıkışı da bulunuyor.

143.6×88.1×27.5mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığında olan Cowon W2'ye işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Etkin kullanım için fiziksel kontrol butonlarına ve durum LED'lerine de sahip olan mobil internet cihazının, yukarıda da belirttiğimiz gibi 25 Ocak'ta ilk olarak Kore pazarında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatının yaklaşık 535$ civarında olacağı bildiriliyor.