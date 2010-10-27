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CPU-Z 1.56 çıktı

8 yıl
13,2b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım tutkunlarının vazgeçilmez uygulamaları arasında yer alan CPU-Z uygulamasının 1.56 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Yeni işlemcilere destek konusunda önemli güncellemeler içeren CPU-Z 1.56, Intel'in Core i7 970 işlemcisine ve Sandy Bridge işlemcileri için hazırlanan P67 yonga setine destek getiriyor. AMD cephesinde ise Phenom II, Athlon II ve Caspian kod adlı Sempron II işlemcilerine daha iyi destek sunan CPU-Z 1.56, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı yeni logoları da içeriyor.

Hem 32-bit hem de 64-bit Windows sürümleri için hazırlanan CPU-Z uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


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Applejack 8 yıl
kelime reklamdan dolayı tıklayamıyoruz
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WinteR 8 yıl
Bu kelime arası reklamlar sakat birşeyi yakalayacak birgün..
cpuid.com/...
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