Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu

Juventus ve Portekiz milli takımının başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da kırılması zor bir rekora imza attı. Deneyimli oyuncunun hesabı 250 milyon takipçi sayısına ulaştı.İlginizi Çekebilir Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi
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Ronaldo'nun hesabı, 382 milyondan fazla takipçisi olan resmi Instagram hesabından sonra ikinci sırada yer alıyor. Yani, Portekizli futbolcu sosyal ağdaki en popüler kişi olmuş durumda.
Beğeni rekoru da Ronaldo'da
Cristiano Ronaldo'yu 214 milyon takipçi sayısıyla şarkıcı Ariana Grande takip ediyor. Bu arada geçtiğimiz yıl Ronaldo'nun paylaşımlarından birinin beğeni rekoru kırdığını da hatırlatalım.
Diego Maradona'nın vefatı üzerine yapılan paylaşım 19.7 milyonun üzerinde beğeni topladı. Ronaldo, 25 Kasım tarihli gönderide Arjantinli efsane futbolcuyla yan yanayken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlanmıştı.
https://www.instagram.com/cristiano/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.