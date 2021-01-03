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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu

    Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olan Cristiano Ronaldo, Instagramın en popüler kişisi oldu. Portekizli futbolcu sosyal ağda 250 milyon takipçi sayısını geride bıraktı.
    6 gün
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    sosyal medya
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu
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    Juventus ve Portekiz milli takımının başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da kırılması zor bir rekora imza attı. Deneyimli oyuncunun hesabı 250 milyon takipçi sayısına ulaştı.

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    Ronaldo'nun hesabı, 382 milyondan fazla takipçisi olan resmi Instagram hesabından sonra ikinci sırada yer alıyor. Yani, Portekizli futbolcu sosyal ağdaki en popüler kişi olmuş durumda.

    Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu
    Tam Boyutta Gör

    Beğeni rekoru da Ronaldo'da

    Cristiano Ronaldo'yu 214 milyon takipçi sayısıyla şarkıcı Ariana Grande takip ediyor. Bu arada geçtiğimiz yıl Ronaldo'nun paylaşımlarından birinin beğeni rekoru kırdığını da hatırlatalım.

    Diego Maradona'nın vefatı üzerine yapılan paylaşım 19.7 milyonun üzerinde beğeni topladı. Ronaldo, 25 Kasım tarihli gönderide Arjantinli efsane futbolcuyla yan yanayken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlanmıştı.



    https://www.instagram.com/cristiano/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    The Hollow 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tam bir GOAT'ya. ABD'nin trash pop yıldızları en popüler kişi olacağına Ronaldo olsun.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Para ve coğrafya olunca böyle oluyor işte. Türkiye'de doğup memur olsa kimse yüzüne bakmazdı veya kıytırık Türk dizilerinin gölgesinde kalırdı..
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    [F][u][r][k][a][n] 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Linke tıkladım ve 1 milyon daha artmış takipçi sayısı
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    The Hollow 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tam bir GOAT'ya. ABD'nin trash pop yıldızları en popüler kişi olacağına Ronaldo olsun.
    Yanıtla +13
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    Yürüyen Hoparlör 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sosyal medya düşmanları atlar şimdi konuya.Sosyal medya kullanmamayı büyük bir başarı gibi gösterenler.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    mementopolis (ULU BEY) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    isteyen dusman isteyen seviyor olsun fanatikligin her türlüsü igrenc
    Yanıtla +3
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    volcy123 6 gün ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    Peki kullanmak bir basari midir?
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    Heimdall.. (bb heimdall) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    işte bu yüzden Ronaldo😂😂
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