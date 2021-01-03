Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu

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Juventus ve Portekiz milli takımının başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da kırılması zor bir rekora imza attı. Deneyimli oyuncunun hesabı 250 milyon takipçi sayısına ulaştı.

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Ronaldo'nun hesabı, 382 milyondan fazla takipçisi olan resmi Instagram hesabından sonra ikinci sırada yer alıyor. Yani, Portekizli futbolcu sosyal ağdaki en popüler kişi olmuş durumda.

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Beğeni rekoru da Ronaldo'da

Cristiano Ronaldo'yu 214 milyon takipçi sayısıyla şarkıcı Ariana Grande takip ediyor. Bu arada geçtiğimiz yıl Ronaldo'nun paylaşımlarından birinin beğeni rekoru kırdığını da hatırlatalım.

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Diego Maradona'nın vefatı üzerine yapılan paylaşım 19.7 milyonun üzerinde beğeni topladı. Ronaldo, 25 Kasım tarihli gönderide Arjantinli efsane futbolcuyla yan yanayken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlanmıştı.

https://www.instagram.com/cristiano/

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