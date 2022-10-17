Güney Kore, fiziksel kimlik kartlarını dijital kartlara dönüştürüyor

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Güney Kore, 2024 yılında vatandaşlarının fiziksel kimlik kartlarını Blockchain tabanlı dijital kimlik kartlarına dönüştürmeyi planlıyor. Söz konusu kimlikler insanların evden işlem yapabilmesine, nakitsiz ödeme yapmasına ve genişleyen dijital ekonomiye fayda sağlayacak.

Hükümet tarafından hazırlanan bu plan, gelecekte mobil cihazlara bir uygulama olarak yerleştirilmiş dijital kimliklerin fiziksel ikamet kayıt kartlarına benzer bir şekilde çalışacak. Ayrıca Güney Kore, 2024’te dijital kimlikleri piyasaya sürecek ve iki yıl içinde 45 milyon vatandaş tarafından kabul edilmesini istiyor.

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Güney Koreliler şu anda kendilerini tanımlamak için ikamet kayıt kartları kullanıyorlar. Teklif kapsamında, bir uygulama bu kimlikleri mobil cihazlara yerleştirecek. Hükümet, dijital kimliklerin nasıl ve nerede kullanıldığına ilişkin ayrıntılar da dahil olmak üzere bireysel telefonlarda saklanan bilgilere erişemeyecek.

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Güney Kore, fiziksel kimlik kartlarını dijital kartlara dönüştürü