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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum ve önerilen sistemler oldukça makul görünüyor.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    2,6b
    20
    15
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı
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    Son yılların en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 için artık sadece iki ay gibi bir süre kalmış durumda. Yapımcı CD Project, biraz erken davranarak bugün oyunu PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Açıklanan sistemler oldukça uygun görünüyor.

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    CD Project Red paylaşılan sistemlerin hangi çözünürlük ve kare hızını hedef aldığı konusunu detaylandırmamış. Ancak önerilen kısmındaki sistemin 1080p 60FPS için yeterli olacağını tahmin edebiliriz. Elbette 1440p, 4K gibi daha yüksek çözünürlükler veya ray-tracing için çok daha güçlü grafik kartları gerekiyor.

    Cyberpunk 2077, 19 Kasım'da PC, PS4, Xbox One için piyasaya sürülecek. Oyunun yeni nesil versiyonu ise 2021'de geliyor. Şu anda Steam'de 249 TL, PS Store'da 459 TL, Xbox Store'da ise 468 TL'ye ön sipariş verebilirsiniz.

    Minimum:

    • OS: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
    • DirectX: DirectX 12
    • CPU: Intel Core i5-3570k veya AMD FX-8310
    • RAM: 8GB
    • GPU: Nvidia GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470
    • Depolama alanı: 70 GB HDD

    Önerilen:

    • OS: 64-bit Windows 10
    • DirectX: DirectX 12
    • CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
    • RAM: 12GB
    • GPU: Nvidia GTX 1060 6B veya AMD Radeon R9 Fury
    • Depolama alanı: SSD (70 GB)

    Paylaşılan yeni görüntüler:



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 5 sa. en beğenilen CodyTravers
    dogru, o kadar dusmus ki amd islemci konusunda oyun yapimcilari bile 2014 de cikan intel islemcisine layik olarak 2019 amd islemcisini dusunmusler
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 sa.
    Gtx 1050 ile 1080p medium 45 fps alsam bile yeter ama bu oyun için sistem toplayacağım zaten
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    ardakn18 (Ali Arda) 4 sa.
    Bu oyunun çok iyi olacağını düşünüyorum zaten cd projekt kötü bir oyun da yapmaz ama umarım tutar
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    Artizt (Mert ) 4 sa.
    Umarım konsolda da 70 GB'dır.
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    Adoring 5 sa.
    Grafiğe o kadar abanmamışlar demekki yeni nesil değilde bu nesil bir grafikler sunacak olsun en azından 2080,3080 gibi ekran kartları birçoğumuzda yok.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 4 sa. Adoring
    nasıl yok , TRde o kadar çok milyoner oldu ki, emin ol birçoğunda vardır. sadece bizde yok
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    joven 5 sa.
    Çıkan oyunlar her daim konsol sistemler hesaba katılarak yapılıyor bu oyundada önerilen sistem konfigürasyonu bunu ortaya koyuyor
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa.
    70 gb olmasına daha çok sevindim. Asla silmeyeceğim bir AAA oyun için makul bir boyut
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 sa.
    Epic'in bedava vereceği günü beklemeye başladım [mention][/mention]
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 5 sa. (düzenlendi)
    Eskiden önerilen sistem gereksinimlerin de örneğin intel i3 varsa amd de fx8000 serisi vardı.

    Şimdi i7 ile ve Ryzen 3 ☺️

    🥳🥳🥳
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 5 sa. CodyTravers
    dogru, o kadar dusmus ki amd islemci konusunda oyun yapimcilari bile 2014 de cikan intel islemcisine layik olarak 2019 amd islemcisini dusunmusler
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    shadymarsh (Halim Samet) 5 sa. (düzenlendi)
    Eğer 1080p, ultra, 60fps için ise mükemmel bir optimizasyonlu oyun bekliyor bizi. Ben high 60fps ya da ultra 30fps olduğunu düşünüyorum.
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