Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

Son yılların en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 için artık sadece iki ay gibi bir süre kalmış durumda. Yapımcı CD Project, biraz erken davranarak bugün oyunu PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Açıklanan sistemler oldukça uygun görünüyor.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi

CD Project Red paylaşılan sistemlerin hangi çözünürlük ve kare hızını hedef aldığı konusunu detaylandırmamış. Ancak önerilen kısmındaki sistemin 1080p 60FPS için yeterli olacağını tahmin edebiliriz. Elbette 1440p, 4K gibi daha yüksek çözünürlükler veya ray-tracing için çok daha güçlü grafik kartları gerekiyor.

Cyberpunk 2077, 19 Kasım'da PC, PS4, Xbox One için piyasaya sürülecek. Oyunun yeni nesil versiyonu ise 2021'de geliyor. Şu anda Steam'de 249 TL, PS Store'da 459 TL, Xbox Store'da ise 468 TL'ye ön sipariş verebilirsiniz.

Minimum:

OS : 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10 DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 CPU : Intel Core i5-3570k veya AMD FX-8310

: Intel Core i5-3570k veya AMD FX-8310 RAM : 8GB

: 8GB GPU : Nvidia GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470

: Nvidia GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470 Depolama alanı: 70 GB HDD

Önerilen:

OS : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 CPU : Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G RAM : 12GB

: 12GB GPU : Nvidia GTX 1060 6B veya AMD Radeon R9 Fury

: Nvidia GTX 1060 6B veya AMD Radeon R9 Fury Depolama alanı: SSD (70 GB)

Paylaşılan yeni görüntüler:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.