Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Son yılların en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 için artık sadece iki ay gibi bir süre kalmış durumda. Yapımcı CD Project, biraz erken davranarak bugün oyunu PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Açıklanan sistemler oldukça uygun görünüyor.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi
CD Project Red paylaşılan sistemlerin hangi çözünürlük ve kare hızını hedef aldığı konusunu detaylandırmamış. Ancak önerilen kısmındaki sistemin 1080p 60FPS için yeterli olacağını tahmin edebiliriz. Elbette 1440p, 4K gibi daha yüksek çözünürlükler veya ray-tracing için çok daha güçlü grafik kartları gerekiyor.
Cyberpunk 2077, 19 Kasım'da PC, PS4, Xbox One için piyasaya sürülecek. Oyunun yeni nesil versiyonu ise 2021'de geliyor. Şu anda Steam'de 249 TL, PS Store'da 459 TL, Xbox Store'da ise 468 TL'ye ön sipariş verebilirsiniz.
Minimum:
- OS: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
- DirectX: DirectX 12
- CPU: Intel Core i5-3570k veya AMD FX-8310
- RAM: 8GB
- GPU: Nvidia GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470
- Depolama alanı: 70 GB HDD
Önerilen:
- OS: 64-bit Windows 10
- DirectX: DirectX 12
- CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
- RAM: 12GB
- GPU: Nvidia GTX 1060 6B veya AMD Radeon R9 Fury
- Depolama alanı: SSD (70 GB)
Paylaşılan yeni görüntüler:
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