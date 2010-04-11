CTL tablet bilgisayarını tanıttı: 2go PC Slate

Intel'in desteği ile öğrenciler için hazırlanan Classmate PC yani Sınıfı Bilgisayar konseptinin üreticisi olan CTL, tablet bilgisayar pazarına gireceğinin ilk sinyallerini vererek, bir süredir üzerinde çalıştığı tablet bilgisayarın ilk detaylarını açıkladı. 2go PC Slate olarak isimlendirilen tablet bilgisayar, tahmin edilebileceği üzere Intel Atom platformunu kullanıyor ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor.

10-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayarın 1GB ya da 2GB bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilirken, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre grafik çözümünün tercih edildiği belirtiliyor. 2MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasına, iki adet USB portuna, kablolu iletişim için Ethernet Portuna ve mini VGA çıkışına sahip olan tablet bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows Home Premium ya da Professional eşlik edecek.

Atom işlemcisinden aldığı güç ile Flash videoları oynatabilen 2go PC Slate, Full HD video yeteneğine ise sahip değil. CTL tarafından 499 dolarlık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı belirtilen tablet bilgisayarın piyasaya çıkış tarihi ise açıklanmadı.