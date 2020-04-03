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    Cumhurbaşkanı: "30 büyükşehrimizi özel araç giriş çıkışına kapatıyoruz"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehrimizin bu gece itibariyle özel araç giriş çıkışına kapatılacağını duyurdu. İşte alınan yeni koronavirüs önlemleri:
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cumhurbaşkanı:
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda bazı yeni tedbirler alınırken, bazılarının da kapsamı genişletildi.

    Daha önce şehirler arası otobüs ve uçak yolculuklarının kısıtlandığını ve bunun için “Seyahat İzin Belgesi” alınması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, ülkemizin 30 büyük şehrini ve akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak’ı özel araç giriş çıkışına da kapatılacağını duyurdu. Lojistik araçlar dışında bu şehirlere giriş çıkış yapılamayacak. Söz konusu uygulama bu geceden itibaren geçerli olacak ve 15 gün sürecek. Gerekirse bu süre uzatılacak.

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    Sokağa çıkma yasağına 20 yaş altı da eklendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı bir diğer önlem de sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletilmesi oldu. Daha önce 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları kapsayan yasağa bu gece itibariyle 20 yaş altı (1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular) da dahil olacak. 20 yaş ve altındaki gençler/çocuklar bu gece itibariyle sokağa çıkamayacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 2786"

    Pazar yeri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak

    Erdoğan, sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlar için de bir uyarıda bulundu. Buna göre, yarından itibaren pazar yeri ve market gibi insan kalabalığının olduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Maske takma zorunluluğu, insanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de geçerli olacak. Erdoğan, ikazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergileyen vatandaşlara adli ve cezai işlemlerin uygulanacağının altını çizdi.

    Erdoğan son olarak, sokaklar dahil kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacağını da söyledi. Şehirlerimizdeki insan hareketliliğinin azaltılabilmesi için benzer adımların atılmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

    Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri?

    • Adana
    • Ankara
    • Antalya
    • Aydın
    • Balıkesir
    • Bursa
    • Denizli
    • Diyarbakır
    • Erzurum
    • Eskişehir
    • Gaziantep
    • Hatay
    • İstanbul
    • İzmir
    • Kahramanmaraş
    • Kayseri
    • Kocaeli
    • Konya
    • Malatya
    • Manisa
    • Mardin
    • Mersin
    • Muğla
    • Ordu
    • Sakarya
    • Samsun
    • Şanlıurfa
    • Tekirdağ
    • Trabzon
    • Van


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    huntedman (ahmet yılmaz) 5 gün en beğenilen
    "Pazar yeri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak"
    iyi de maske fiyatları
    3 Yanıt Yanıtla +65
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    CleanCoders (Fatih ) 5 gün huntedman
    Maske fiyatını düşünenler sokağa çıkmayacak. 3 günde bir çıksan ayda 10 maske yapar. 30 TL. çok sayılmaz
    Yanıtla +10
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    cabriyo (Emin Tuncer) 5 gün huntedman
    aliexpres te maske satışları var. n95 özellikli ve ucuz. onları yurtdışından satın alabiliyor muyuz? bilen var mı?
    .
    yoksa onlarada reçete dışında satın almak yasak gibi aptalca birşey uygulanır mı?
    .
    türkiyedeki maske fiyatları 1. ve 2. grup maskeler saçma sapan pahalı. 3. grup n95 maske zaten yok. ali expresste normal fiyatlara satılıyor 3.gruptaki n95 maskeler. alabiliyorsak birisi söylesinde adam akıllı virüs maskesi alıp takalım normal fiyatlara.
    2 Yanıt Yanıtla
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    ultrAslan-BH (salih balık) 5 gün huntedman
    O kimsenin umrunda değil hocam disarida bir birini seven sevene ama en önemli nokta sevilen halk olduğu için sıkıntı yok... Maske takmak zorunlu maskenin fiyatı kol gibi...



    Ben böyle aşkın ızdırabını....
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    reguse (Gry ) 5 gün burakkerden
    Türkiye’de zaten 30 Büyükşehir Belediyesi mevcut.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün
    Mayıs ayı doğumlular, pazartesi ve perşembe doğumlular, ejderha yılı doğumlular, anne kızlık soyadının 3. ve 5. harflerinin toplamı 20 den büyük olanlar. Sanki insanlar zevkten dışarı çıkıyor ve annesinin ya da çocuğunun yada kendi hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu hükümetin kimsenin halinden falan anladığını sanmıyorum
    Mayıs ayı doğumlular, pazartesi ve perşembe doğumlular, ejderha yılı doğumlular, anne kızlık soyadının 3. ve 5. harflerinin toplamı 20 den büyük olanlar. Sanki ...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    paco_ct (cenk tez) 5 gün Murat.Ak
    dostum yanlış anlama kimseyi savunduğum yok ancak söyle bir gerçek var ''Sanki insanlar zevkten dışarı çıkıyor ve annesinin ya da çocuğunun yada kendi hayatını tehlikeye atıyorlar.'' söylediğine yönelik söylemek istediğim bir şey var;evet sen ben belki ailelerimizi düşünüp dikkatli davranıp mümkün olduğunca dışarı çıkmayabiliriz veya sadece işimiz gereği dışarı çıkmak zorunda olabiliriz ancak ciddi anlamda şu şekilde bir cahillikte söz konusu ''bana bir şey olmaz'' bu düşünce ile sokağa çıkanlar dikkatli olmayanlarda mevcut ve farkında olmadan virüsü kapıp orda burda gezip virüsü yayanlar da mevcut öncelikle bunların önlenmesi gerek ve herkesin daha dikkatli çevremizi düşünür şekilde hareket etmesi gerekli aksi taktirde bu virüs bir çoğuna zarar vermese de ne yazık ki aileleimizdeki büyüklerimize veya kronik hastalığı olanlara büyük tehlike arz etmekte.tüm dünya için büyük bir ekonomik kriz anlamında olan bu durum bir an önce geçmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor,bu konuda devletin tecrübesi olup olmamasını tartışmıyorum kesinlikle yanlış anlama sadece yukarıda belirttiğim yazdığın kısmın yanlış olduğunu düşünüyorum.umarım hep birlikte bu zor günleride atlatırız 🙄
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    en kısa zamanda sokaga çıkma yasagı da gelse artık
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    -dead (emreee ) 2 gün
    diyelim benim ikametgahim izmire kayitli, aile hekimim, evim, yurdum herseyim orda

    ama istanbulda takili kaldim.. valilikten ya da kaymakamliktan izin alip kendi ozel aracimla istanbuldan izmire gidemiyor muyum?

    ve bu +65 yasindakilere de isliyor mu?
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    Görkem ! (Görkem ) 2 gün
    geç kalındı, umarım en kısa zamanda sokağa çıkma yasağı da gelir
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    kingb04 (black king) 3 gün
    En başta yapılacak şeyleri neden hep sonlarda yapıyoruz? İnsanlar çoktan yer değiştirdi büyükşehirlerden İç anadolu Doğu ve gd anadoluya Karadeniz’e akın akın insan gitti. Bu insanlar yer değiştirdikten sonra yasak geliyor. Bence Rusya gibi yapmalıydık adamlar vakanın yoğun olduğu şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Örneğin Moskova
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    DH Misafiri 3 gün
    Kasada para bırakmadılar.Karantinaya alamadıkları için habire birşey uyduruyorlar.Salgın ve ölümler devam edecek desenize.Umarım halk bu yaşananlardan artık ders çıkarır.
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    hükumetimiz bu durum ile çok iyi bir şekilde iare ediyor ve aldığı kararların sonuna kadar arkasındayız
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    tobepeople 4 gün
    Türkiye'de 2019 verilene göre 20-65 yaş arasında 50 Milyon insan var!
    Ülkenin yarısından çoğu sokağa çıkma yasağına tabi değil bunun bize faydası ne? Ayrıca bu her ailede en az bir kişi sokağa girip çıkabilir demek eve gelince bulaşmayacak mı!
    Toplama yapmak yetiyor aşağıdaki link kaynağım nufusu.com/...
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    huntedman (ahmet yılmaz) 4 gün
    Bakın bakan size maske verecekmiş.


    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi.

    Pekcan,
    "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi.

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    pcwolf28 4 gün
    Önce milletin bir yere yığılmasına sebep olup daha sonra yasak koymak neyin nesi acaba?

    PTTden para almak için insanlar birbirine girdi pttler kapatıldı, virüs olan işler açıklandı millet göç etti, geceye kadar büyük illere giriş çıkış yasağı geldi, millet yollara düştü.

    Bir işi de planlı yapsalar şaşarım, her şey oldu bittiyse getiriliyor, ama öldü bitti olacak bunun sonucu.

    3 aydır işsizim ne halt edeceğimi bilmiyorum.

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    5985 kez okundu.
    34 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, koronavirüs ve
    6 etiket daha sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı 30 büyükşehir araç giriş çıkışı karantina cumhurbaşkanı yeni önlemler Bilim ve Teknoloji
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