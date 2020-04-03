Cumhurbaşkanı: "30 büyükşehrimizi özel araç giriş çıkışına kapatıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda bazı yeni tedbirler alınırken, bazılarının da kapsamı genişletildi.

Daha önce şehirler arası otobüs ve uçak yolculuklarının kısıtlandığını ve bunun için “Seyahat İzin Belgesi” alınması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, ülkemizin 30 büyük şehrini ve akciğer hastalıklarının fazla görüldüğü Zonguldak’ı özel araç giriş çıkışına da kapatılacağını duyurdu. Lojistik araçlar dışında bu şehirlere giriş çıkış yapılamayacak. Söz konusu uygulama bu geceden itibaren geçerli olacak ve 15 gün sürecek. Gerekirse bu süre uzatılacak.

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Sokağa çıkma yasağına 20 yaş altı da eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı bir diğer önlem de sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletilmesi oldu. Daha önce 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları kapsayan yasağa bu gece itibariyle 20 yaş altı (1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular) da dahil olacak. 20 yaş ve altındaki gençler/çocuklar bu gece itibariyle sokağa çıkamayacak.

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Pazar yeri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak

Erdoğan, sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlar için de bir uyarıda bulundu. Buna göre, yarından itibaren pazar yeri ve market gibi insan kalabalığının olduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Maske takma zorunluluğu, insanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de geçerli olacak. Erdoğan, ikazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergileyen vatandaşlara adli ve cezai işlemlerin uygulanacağının altını çizdi.

Erdoğan son olarak, sokaklar dahil kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacağını da söyledi. Şehirlerimizdeki insan hareketliliğinin azaltılabilmesi için benzer adımların atılmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri?

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

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