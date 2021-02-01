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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması

    Türkiye'nin uzaydaki bazı hedeflerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli uydu fırlatma tesinin çok uzak olmayan bir gelecekte hizmete açılacağını söyledi.
    01 Şubat 2021, 22:35 (Güncellendi, 2 hf.)
    2,1b
    1
    31
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması
    Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından uzaydaki bazı hedeflerle ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, heyecanla beklenen Türksat 5B uydusunun önümüzdeki yaz aylarında fırlatılacağını söyledi ve bir müjde vererek milli mikro uydu fırlatma tesisinin yakın bir gelecekte hizmete açılacağını duyurdu.

    Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

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    "Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

    Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık."

    Ayrıca Bkz. "İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü"

    Roketsan 4 kez uzaya çıkmıştı

    Türkiye'de uydu fırlatma sistemleri için yaklaşık dört yıldır yoğun çalışmalar yapılıyor. Savunma sanayimizin lider şirketlerinden olan Roketsan, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan testler tam dört kez uzaya ulaşmayı başarmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, alt yörüngeye uydu taşıyabilecek roketlerin bir iki yıl gibi kısa bir sürede hazır olacağını duyurmuştu.

    Diğer taraftan Türksat 5B uydusu ise ülkemizin Ka-bant kapasitesini mevcut kapasitenin 15 katına çıkaracak. Türksat 5B yüksek Ka-bant kapasitesiyle özellikle de ticari gemiler ve havayollarına odaklanması bekleniyor. 2021'in yaz aylarında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak olan Türksat 5B, yıl sonlarına doğru hizmete başlayacak. 



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uydu fırlatma demek yarın öbür gün uzun menzilli füze demek oluyor.



    Bunu bölgesinde giderek güç sahibi olan dünya güçleri kesinlikle istemeyecektir.
    Uydu fırlatma demek yarın öbür gün uzun menzilli füze demek oluyor. Bunu bölgesinde giderek güç sahibi olan dünya güçleri kesinlikle istemeyecek...
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    4 Yanıt Yanıtla +32
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    MİKRO UYDU FIRLATMA SİSTEMİ



    Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla geliştirilecek Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, 2018 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Roketsan tarafından geliştirilecek.





    Sözleşme ile başlatılan MUFS Geliştirme Projesi tamamlandığında, 100 kilogram ve altındaki ağırlığa sahip mikro uyduların, irtifası en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilmesi kabiliyeti kazanılacak.



    Roketsan, proje ile Mikro Uydu Fırlatma Aracı’nın geliştirilmesinin yanı sıra test ve üretim tesisleri ile fırlatma üssünün kurulumunu da gerçekleştirecek.

    Devamı var ...

    https://www.roketsan.com.tr/urun/mikro-uydu-firlatma-sistemi/
    MİKRO UYDU FIRLATMA SİSTEMİ Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla geliştirilecek Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), Savunma ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    berk768 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hay maşallah, devletimiz her alanda gelişiyor.
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman yapılacakmış 2024? Bırakın şu işleri, ulkge gpdsi 2 trilyon yapılacaktı hâla 700
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    MuharremAylar (Kenan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    NE DÖNÜYOR LAN BU KONUDA?
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    Quard (Ahmet G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geç kaldık ama en azından 160-200 km uzaktaki uydular için dışa bağımlılıktan kurtuluruz.
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    D dmclskn 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Para ve zaman ciddi maliyetler. Kaynak vardı ama ANKAPARK gibi fizibilitesi denetimi yapılmadan uygulanan çöp projeleri milletin kucağına bıraktılar. Maliyet hesabı millete yönelik değilde çıkar gruplarını zengin etme amaçlı pek çok proje var. Ülkenin temel ihtiyaç gıda besin gibi sorunlarını 18 sene boyunca çözememiş insanların bu saatten sonra iyi birşey yapacakları olması olsa olsa avuntudur. Kafasına keyif çayı atılmaya sevinen güruhu görmek bile yetiyor insana.
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    hulkibey (Hulki Pehlivan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulkemizin savunma sanayisinin geldigi nokta itibariyle yerli ve milli araba safsatasindan daha inandirici, Kanal Istanbul her yere yapilan Tayyip Saraylari gibi sacma sapan israf ve ziyandan iyi bir vaat. Yeter ki yer bulunsun, para ayrilsin.

    Aslinda bu is icin en uygun yer Kuzey Kibris'in Dip Karpaz ucudur. Turkiye'de nereye yapilir bilemiyorum ama Turkiye'nin gelecegi icin gercekten elzem bir yatirim. Dilerim AKP'nin tum diger vaatleri gibi fason cikmaz da gercek olur.
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    Ey merhametli Türk 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    @gun teşekkür ederim hocam.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Ey merhametli Türk
    Bu arada en güzeli ESA’ya yani Avrupa Uzay Ajansına girmemiz ama AB zorunlu mu yada bizi alırlar mı bilemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    C Chillout 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşte budur süper güç Türkiye geliyor , bir dombıra söylememek olmaz bu haber üzerine



    Sözü dosdoğru yoktur riyası

    Zalimlerin korkulu rüyası

    İnandığı yolda giden,

    Yıllardır beklenen lider,

    Recep Tayyip Erdoğan
    Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    MİKRO UYDU FIRLATMA SİSTEMİ



    Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla geliştirilecek Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, 2018 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Roketsan tarafından geliştirilecek.





    Sözleşme ile başlatılan MUFS Geliştirme Projesi tamamlandığında, 100 kilogram ve altındaki ağırlığa sahip mikro uyduların, irtifası en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilmesi kabiliyeti kazanılacak.



    Roketsan, proje ile Mikro Uydu Fırlatma Aracı’nın geliştirilmesinin yanı sıra test ve üretim tesisleri ile fırlatma üssünün kurulumunu da gerçekleştirecek.

    Devamı var ...

    https://www.roketsan.com.tr/urun/mikro-uydu-firlatma-sistemi/
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Ey merhametli Türk 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Hocam bu projede destek alıyor muyuz, bir de mikro uydu fırlatma projesi bizi hasret duyduğumuz o Türk astronotlara kavuşturur mu?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    berk768 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hay maşallah, devletimiz her alanda gelişiyor.
    Yanıtla +12
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uydu fırlatma demek yarın öbür gün uzun menzilli füze demek oluyor.



    Bunu bölgesinde giderek güç sahibi olan dünya güçleri kesinlikle istemeyecektir.
    2 Yanıt Yanıtla +32
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    Ey merhametli Türk 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Hocam basına yansımıştı, Pakistan ile üst düzey görüşmeler vardı, bence Pakistan nükleer teknolojiyi bize vermeye razı olur, beni korkutan biz savunma sanayinde bir ivme almışken başka güçleri karşımıza almış olacağız, inşallah savunma sanayindeki atılımlarımız için yaptığımız teknoloji transferleri sekteye uğramaz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Kimse dert etmez cunki Turkiye ahanda bu yok malesef !


    Küresel uydu seyrüsefer sistemi

    https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCresel_uydu_seyr%C3%BCsefer_sistemi


    Ingilizcesini de vereyim belki kemiklesmis akillardakilere aydinlanmaya vesile ettirir :

    https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_navigation

    Ifadem ortaya olsun.

    Meshur Amerikalilarin GPS si Ruslarin Glonass i ve diger ulkelerin ve birliklerin Uydu Navigasyon Sistemleri gibi ... Cin Japonya Hindistan Avrupa Birligi hatta ufacik ulke Japonya in Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) sahipler ...

    https://en.wikipedia.org/wiki/Quasi-Zenith_Satellite_System


    Ammavelakin, Turkiye in kendi sistemi olmadigi icin mevcut ulkelerden birini kullanmaya mahkumdur. Istedigi kadar Milli Uydu olsun . Istedigi kadar Turkiye'de firlatma rampasi olmasin... Hatta baska ulkelerin roketleri ile uyduya milli uyduyu firlatiliyor olsa bile Turkiye Milli degildir malesef ...

    Alman Vatandasi ama Turk kokenli birisinin Almanya da kendi ulkesine yaptigi kayda deger icraatlerinden ne kadar Turkiye gurur duysa azdir misali ...



    Anlayana tabi ...


    Bu ifadelerim de ortaya olsun ...
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