Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından uzaydaki bazı hedeflerle ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, heyecanla beklenen Türksat 5B uydusunun önümüzdeki yaz aylarında fırlatılacağını söyledi ve bir müjde vererek milli mikro uydu fırlatma tesisinin yakın bir gelecekte hizmete açılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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"Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık."

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Roketsan 4 kez uzaya çıkmıştı

Türkiye'de uydu fırlatma sistemleri için yaklaşık dört yıldır yoğun çalışmalar yapılıyor. Savunma sanayimizin lider şirketlerinden olan Roketsan, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan testler tam dört kez uzaya ulaşmayı başarmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, alt yörüngeye uydu taşıyabilecek roketlerin bir iki yıl gibi kısa bir sürede hazır olacağını duyurmuştu.

Diğer taraftan Türksat 5B uydusu ise ülkemizin Ka-bant kapasitesini mevcut kapasitenin 15 katına çıkaracak. Türksat 5B yüksek Ka-bant kapasitesiyle özellikle de ticari gemiler ve havayollarına odaklanması bekleniyor. 2021'in yaz aylarında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak olan Türksat 5B, yıl sonlarına doğru hizmete başlayacak.

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