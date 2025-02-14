Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg için Pakistan'da üretim teklifi geldi

Bahsi geçen üç ülkenin liderlerine Togg hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg bizim için bir final değil, bir başlangıçtır. Otomotiv dünyasına attığımız güçlü bir adımdır. Bu yolda daha çok mesafe almamız gerekiyor ve bu mesafeleri de alacağız. Otomobilimizi hangi lider görse, test etse övgü dolu ifadelerini işitiyoruz. Malezya'da, Endonezya ve Pakistan’da da bunun benzeri oldu. Hepsi de aracı ve sunduğu konforu çok beğendiler" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un bu ülkelerde üretilmesi gibi iş birliklerinin gündemde olup olmadığı da soruldu. Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerle Togg’un ihracatı ve bu pazarlardaki konumlandırılması konusunda somut adımlar atılmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tür iş birlikleri sadece Türkiye'nin otomotiv endüstrisini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bu ülkelerle olan ticari ilişkileri de şekillendirir. Öncelikle Togg’un bu ülkelerde piyasaya sunulması, daha sonra da üretimi veya ortak yatırım fırsatları elbette gündeme gelebilir. Nitekim Pakistan, ülkelerinde üretim yapılması konusunu da gündeme getirdi. Bunlar önemli adımlardır. Togg’un yurt dışında konumlandırılması sadece otomotiv sektörü açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası prestiji ve ekonomik ilişkileri için de yeni bir kapı açacaktır."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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