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    Cumhurbaşkanı: "Ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacak"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'teki halk buluşmasında yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın ticari aracını yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağına yönelik açıklaması dikkat çekti.
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    Cumhurbaşkanı: 'Ticari aracını yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacak Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda, "taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler", sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını dile getirdi. Nebati, düzenlemenin ticari taksileri ilgilendiren kısmıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

    "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek."

    Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan desteğin ne zaman uygulamaya alınacağı henüz net değil. Öte yandan Erdoğan, konuyla ilgili "yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır" açıklamasında bulundu.

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    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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