Cumhurbaşkanı: "Ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını dile getirdi. Nebati, düzenlemenin ticari taksileri ilgilendiren kısmıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek."
Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan desteğin ne zaman uygulamaya alınacağı henüz net değil. Öte yandan Erdoğan, konuyla ilgili "yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır" açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)