Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara uyarı: "Volkswagen ve Audi'leri değiştirin"

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Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de fabrika kurmaya karar vermiş fakat sonrasında bu kararından vazgeçmişti. Gerekçe olarak pandemi koşulları gösterilse de, iptal kararında siyasi nedenlerin de etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

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Gelen haberlere göre hükümet, Volkswagen'in siyasi nedenlerle geri adım atmasına kayıtsız kalmadı. Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanlığı, bazı bakanlıklara Volkswagen'in Passat modeli başta olmak üzere, Audi modellerinin de dahil olduğu araçların makam aracı olarak kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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Alman malı makam araçlarının peyderpey değiştirilmesini istenirken, kamuda kullanılacak yeni araçlar için marka önerisi de yapıldı. Renault'ya öncelik verilmesi, ayrıca Ford ve Toyota marka araçların da kamuda kiralanması istendi. Üst model kiralamalarda Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerinin tercih edileceği öğrenildi.

Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Söz konusu fabrikada Passat ve Superb üretimi yapılacaktı. Fakat Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonları gerekçe gösterilerek başlayan ertelemelerin sonu gelmedi ve yatırım sonunda iptal edildi.

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/makam-araci-misillemesi-6228420/

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