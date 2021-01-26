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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara uyarı: "Volkswagen ve Audi'leri değiştirin"

    Volkswagen'in Türkiye yatırımını siyasi nedenlerle iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığından bazı bakanlıklara makam araçlarının değiştirilmesi yönünde uyarı geldiği belirtiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara uyarı:
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de fabrika kurmaya karar vermiş fakat sonrasında bu kararından vazgeçmişti. Gerekçe olarak pandemi koşulları gösterilse de, iptal kararında siyasi nedenlerin de etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

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    Gelen haberlere göre hükümet, Volkswagen'in siyasi nedenlerle geri adım atmasına kayıtsız kalmadı. Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanlığı, bazı bakanlıklara Volkswagen'in Passat modeli başta olmak üzere, Audi modellerinin de dahil olduğu araçların makam aracı olarak kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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    Alman malı makam araçlarının peyderpey değiştirilmesini istenirken, kamuda kullanılacak yeni araçlar için marka önerisi de yapıldı. Renault'ya öncelik verilmesi, ayrıca Ford ve Toyota marka araçların da kamuda kiralanması istendi. Üst model kiralamalarda Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerinin tercih edileceği öğrenildi.

    Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Söz konusu fabrikada Passat ve Superb üretimi yapılacaktı. Fakat Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonları gerekçe gösterilerek başlayan ertelemelerin sonu gelmedi ve yatırım sonunda iptal edildi.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/makam-araci-misillemesi-6228420/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten parasını verip almışsın, değiştirsen ne olacak ? Kola alıp tuvalete döken zihniyetten farkı yok.
    2 Yanıt Yanıtla +56
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    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Renault Fransız değil mi? Fransa mallarını boykot ediyorduk diye hatırlıyorum? 😂

    Ford da Amerikan markası. Biden’ı sevmiyoruz, Trump’çıyız. Ayrıca FETÖ’yü vermiyorlar.

    Japonlarla papaz olmazsak iyidir. Yoksa develere binmek zorunda kalacak bizimkiler
    Renault Fransız değil mi? Fransa mallarını boykot ediyorduk diye hatırlıyorum? 😂 Ford da Amerikan markası. Biden’ı sevmiyoruz, Trump’çıyız. Ayrıca FETÖ’...
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    3 Yanıt Yanıtla +32
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    S sething (sething ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hükümet>audi ve wv değiştirin
    halk>hülloooggg mıllet seninlee...

    hükümet > merco ve bmw geçin
    halk>hüüüllllloooooggggg...

    Yanıtla +25
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    H hakanhan68 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    noldu loo macronla barıştık mı ? peki merso ve audilerde değişecek mi ?

    Erdoğan'dan Macron'a sert yanıt!

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    cemus 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Araç yenilemeye bahane aramışlar desene gene millete ekstra maliyet var... Fuzuli iş başka bir şey değil zaten parası ödenmiş alınmış kullan işte.. Haa benim audi'm neden yok diye ağlaşan bir siyasi vardı o şimdi nasıl iş yapacak yazık değil mi bu adamcağıza...
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    infom@n (Uğur Doğan) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Araba değiştirmek için bahane.
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    H hardtracker (Faruk Mercanli) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    TOGG ile degistirsinler.
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    infom@n (Uğur Doğan) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) hardtracker
    Uzun bir süre deveye binmek zorunda kalırlar.
    Yorum yaparken hiç düşünmüyor musun?
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    regasoft (Onur Odbs) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ee ama Reis oldu mu şimdi. Mercedes alınmaz mı bu duruma.Sonuçta altında ki ve bir çok bakanın da altındakiler Zırhlı Mercedes ? Yoksa onlar Alman asıl lı Türk mü :)
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    Pink Floyd 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne talismanı ya verin egea işte. Hem ülkemizde üretimi, üretimi de desteklemiş oluruz.
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    WB 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Araclar kiralik, 2 senede sozlesme suresi doluyor zaten, sadece suresi dolanlari degistirseler toplam gecis 2 seneyi bulur. Kimsenin bir seyi cope attigi falan yok yani. Ne cahil yorumlar var..
    Yanıtla +2
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    ttfvol (vedat kara) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haber kaynağı sözcü gazetesi. Sözcünün ve ahaberin yaptığı haberlerin daha 1 tanesinin adam akıllı olduğunu görmesik. Haber de kesin olan bir şey yok söylenti üzerine haber yapılmış. Sözcü ve cumhuriyet gazetelerinin ne halt olduklarını bilmeyen kalmadı sanırım. Eleştriden çok çamur at izi kalsın kafasındalar. Muhalif yanıylada bilinirler. Hem iktidara hemde muhalefete yakın kaynakların haberleri yanlıdır yapılırken dikkat edilmeli.
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    regasoft (Onur Odbs) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) TncyKrmn
    Bence hocam sen bu kadar belli etme tarafını :D Hadi onu da geçtim biraz araştırsan da bazı şeyleri ondan sonra yorum yapsan hani. Neyse birgün anlayacaksınız ama geç olacak herşey için...
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    Fatic (Fatih Karacan) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    İleri görüşlü bir belediye başkanı vardı zamanında yanlarına Passat mı çekeyim demişti Audi vermişlerdi şimdi neye binecek acaba
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