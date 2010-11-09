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CyberPower oyuncu sistemlerinde GeForce GTX 580 güncellemesi yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan CyberPower, bazı sistemlerinde GeForce GTX 580 güncellemesi yaptı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Fang EVO ve Xtreme serisi altındaki oyuncu sistemleri, tercihe bağlı olarak GeForce GTX 580'in tek veya çift kartlı kurulumlarıyla donatılabilecek.

Nvidia tarafından dünyanın en hızlı DirectX 11 GPU'su olarak tanıtılan GeForce GTX 580, 512 CUDA çekirdeği ile birlikte 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 772MHz, paralel işlemcileri 1544MHz ve bellekleri de 4008MHz'de çalışan kart 192.4GB/saniye bellek bant genişliği sunuyor.

GeForce GTX 580 henüz CyberPower'ın sitesindeki yerini almadı ancak bugün yapılacak resmi lansmana paralel olarak listelere girmesi bekleniyor.


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Einstein 8 yıl
Öyle diyorsunuz da Casper parayı götürüyor. :D
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azman çavuş 8 yıl
kespır alır
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OverClocK1ng 9 yıl
Tabi canım. Alienware falan neymiş. KesPırın ekran kartı 1 Cigabayt.


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Process64 9 yıl
Razer klavyenin aynısından aldım geçen gün.
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DH Misafiri 9 yıl
o da bişeymi casperin 4650 li 1500 tl nin üstünde olan c2q lu sistemleride var adam lar anlıyo zaten işten.Alienware,Origin ne kalır yanında :D
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Batuist 9 yıl
o kadar parayı verdikten sonra herkes yapar onu.. çok marifet değil yani.. :))
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apollonx 9 yıl
Hani laptopta anlarım özel sistemli oyun konfigirasyonlarınıda desktop için anlıyamıyorum, sanki bunu eli tornavida tutan donanımdan az anlayan birisi yapamaz. Üstüne bide gereksiz yere marka parası veriliyor.
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