CyberPower oyuncu sistemlerinde GeForce GTX 580 güncellemesi yaptı

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan CyberPower, bazı sistemlerinde GeForce GTX 580 güncellemesi yaptı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Fang EVO ve Xtreme serisi altındaki oyuncu sistemleri, tercihe bağlı olarak GeForce GTX 580'in tek veya çift kartlı kurulumlarıyla donatılabilecek.

Nvidia tarafından dünyanın en hızlı DirectX 11 GPU'su olarak tanıtılan GeForce GTX 580, 512 CUDA çekirdeği ile birlikte 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 772MHz, paralel işlemcileri 1544MHz ve bellekleri de 4008MHz'de çalışan kart 192.4GB/saniye bellek bant genişliği sunuyor.

GeForce GTX 580 henüz CyberPower'ın sitesindeki yerini almadı ancak bugün yapılacak resmi lansmana paralel olarak listelere girmesi bekleniyor.