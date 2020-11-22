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    Cyberpunk 2077'den ilk yorumlar geldi: "Olağanüstü bir oyun"

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkmasına çok kısa bir süre kaldı. Oyuna dair ilk yorumlar da geldi.
    2 sa.
    2,2b
    80
    14
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    7

    Cyberpunk 2077'den ilk yorumlar geldi:
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    CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkışına az bir süre kaldı. Yurt dışındaki bazı basın kuruluşları oyunu 16 saat kadar oynama fırsatı bulmuş ve ilk izlenimlerini paylaşmışlar. Bizler de sizler için çeşitli basın kuruluşlarının yorumlarından öne çıkanları derledik.

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    Eğer son ertelenme olmasaydı oyunu 19 Kasım'da oynayabilecektik ancak ne yazık ki oyun bir kez daha ertelendi. 19 Kasım'da da bazı yabancı basın kuruluşları oyun hakkında ilk yorumlarını paylaştı. Aşağıda madde madde öne çıkan yorumları bulabilirsiniz.

    Öne çıkan yorumlar

    • Oyun inanılmaz derecede ayrıntılı ve şehir gerçekten yaşıyor gibi hissettiriyor.
    • Yaptığınız seçimler çok önemli. Rastgele başınıza gelen bir olayda yaptığınız seçim, tüm oyunun gidişatını etkileyebiliyor.
    • Ana hikaye fazlasıyla etkileyici ve aynı zamanda yan görevler de çok kaliteli. Witcher 3'teki gibi, ana görev olabilecek kalitede yan görevler mevcut. 
    • Şehirde istediğiniz zaman yapacak bir şey bulabiliyorsunuz ancak yan hikayenin de yan hikayesi sayılabilecek görevler, bir süre sonra tekrar ediyor gibi hissettiriyor.
    • Oyunda hala hatalar bulunuyor, ertelenmesi iyi olmuş.
    • RPG elementleri bir hayli yüksek. Savaş odaklı ve shooter odaklı bir oyun değil, yakın dövüş de bir hayli önemli.
    • Araba sürmesi keyifli.
    • Aksiyon sırasında yapay zeka fazlasıyla tatmin edici ancak gizlilik sırasında o kadar tatmin edici değil.
    • Johnny Silverhand oyuna ekstra keyif katmış.
    • Genel olarak ilk 16 saatin olağanüstü olduğu söylenmiş.

    Bu yorumların sadece ilk 16 saat için yapıldığını hatırlatalım. Devamında olumlu veya olumsuz yönde ilerleyebilir. 

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    3 gün önce
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    WeDneS (Ercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun başına bir iş gelir demedi demeyin nazara gelecekler 😂
    Yanıtla +7
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    cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıkarsa tabi
    Yanıtla +6
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    x2yk (x y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    La başlayacağım bu oyuna da haaa, niye bu oyunu bu kadar büyüttüler anlamıyorum haa.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    CuteElephant (yusuf kösedağ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şimdiden ekmek banmak isteyenler sıraya girsin
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    ak_n (akın çetin) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 için çıkanı ps5'e alsam görüntü kalitesi nasıl olur? Ya da 2021 'de ps5 için çıkacak olanı mı beklesem?
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    dede17 (amdfusion ) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun edindiğim izlenim kadarıyla bir GTA gibi kült olma potansiyeli var
    Özgün bir evren şu ana kadar buna benzer bir oyun görmedim
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fani dünya gözüyle şu oyunu bi görseydik.. İyisini kötüsünü beklemiyorum gelsin oynayalım bitsin gitsin artık
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    eerdaalll0001. (burak erdal) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eksikleri oyunu etlilemez bence genel olarak harika olacal kesin
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun optimizasyonu umarım iyidir. Düşük sisteme sahip ben ve diğer arkadaşlar için çok iyi olur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) CaptainErturan
    1050ti ile test sonuçlarını bekliyorum :d
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    leoga66 (Kira qwe) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıksa da youtubedan izlesek :(
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzun süre oynayacağız gibi geliyor Wither gibi hikayesi uzun
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    evet
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    x2yk (x y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    La başlayacağım bu oyuna da haaa, niye bu oyunu bu kadar büyüttüler anlamıyorum haa.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2195 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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