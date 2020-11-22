Cyberpunk 2077'den ilk yorumlar geldi: "Olağanüstü bir oyun"

Tam Boyutta Gör

CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkışına az bir süre kaldı. Yurt dışındaki bazı basın kuruluşları oyunu 16 saat kadar oynama fırsatı bulmuş ve ilk izlenimlerini paylaşmışlar. Bizler de sizler için çeşitli basın kuruluşlarının yorumlarından öne çıkanları derledik.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'den Keanu Reeves'in oynadığı karakterin ve oyunun müziklerinin tanıtıldığı yeni videolar yayınlandı

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin detaylı PC sistem gereksinimleri açıklandı"

Eğer son ertelenme olmasaydı oyunu 19 Kasım'da oynayabilecektik ancak ne yazık ki oyun bir kez daha ertelendi. 19 Kasım'da da bazı yabancı basın kuruluşları oyun hakkında ilk yorumlarını paylaştı. Aşağıda madde madde öne çıkan yorumları bulabilirsiniz.

Öne çıkan yorumlar

Oyun inanılmaz derecede ayrıntılı ve şehir gerçekten yaşıyor gibi hissettiriyor.

Yaptığınız seçimler çok önemli. Rastgele başınıza gelen bir olayda yaptığınız seçim, tüm oyunun gidişatını etkileyebiliyor.

Ana hikaye fazlasıyla etkileyici ve aynı zamanda yan görevler de çok kaliteli. Witcher 3'teki gibi, ana görev olabilecek kalitede yan görevler mevcut.

Şehirde istediğiniz zaman yapacak bir şey bulabiliyorsunuz ancak yan hikayenin de yan hikayesi sayılabilecek görevler, bir süre sonra tekrar ediyor gibi hissettiriyor.

Oyunda hala hatalar bulunuyor, ertelenmesi iyi olmuş.

RPG elementleri bir hayli yüksek. Savaş odaklı ve shooter odaklı bir oyun değil, yakın dövüş de bir hayli önemli.

Araba sürmesi keyifli.

Aksiyon sırasında yapay zeka fazlasıyla tatmin edici ancak gizlilik sırasında o kadar tatmin edici değil.

Johnny Silverhand oyuna ekstra keyif katmış.

Genel olarak ilk 16 saatin olağanüstü olduğu söylenmiş.

Bu yorumların sadece ilk 16 saat için yapıldığını hatırlatalım. Devamında olumlu veya olumsuz yönde ilerleyebilir.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.