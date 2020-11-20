Cyberpunk 2077'nin detaylı PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Son yılların en heyecanla beklenen oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkışına artık üç haftadan daha kısa bir süre kaldı. Yapımcı şirket CD Project RED, çıkış gününe sayılı günler kala bugün PC oyuncuları için detaylı sistem gereksinimleri paylaştı. Hemen her grafik ayarı için sistemler belirtilmiş.

Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri genel anlamıyla oldukça makul görünüyor diyebiliriz. 1080p ve Yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız Ryzen 3 3200G-GTX 1060 ikilisi yeterli oluyor. 1440p ve Ultra ayarlar içinse RTX 2060 kartı yeterli olacak.

CD Project RED ayrıca ray tracing için de sistemler paylaşmış. RTX 2060 kartıyla 1080p'de RT Orta ayarlarda oynayabiliyorsunuz. 4K ve RT Ultra içinse RTX 3080 gerekiyor. Ray tracing tarafında da yine çok abartıya kaçmayan sistemler görüyoruz.

Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimlerini son dönemlerde çıkan benzer oyunlar Watch Dogs Legion ve Assassin's Creed Valhalla'yla karşılaştırdığımızda epey ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Örneğin Valhalla 1440p için bile RTX 2080 Super kartı ve i7-8700K istiyordu. Cyberpunk ise görsel anlamda belki de daha da etkileyici olmasına rağmen daha makul sistemler istiyor. Burada ciddi bir optimizasyon farklılığı var gibi. Ancak tabi şu anda elimizde son kullanıcı bazında testler olmadığı için kesin konuşamıyoruz.

10 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan Cyberpunk 2077 şu anda ülkemizde PC için 249 TL'den, PlayStation 4 ve 5 için 458 TL'den, Xbox One ve Series içinse 468 TL'den ön sipariş verilebiliyor. Steam fiyatı özellikle gayet iyi diyebiliriz. Normalde 60 dolar olan son yılların belki de en merakla beklenen AAA oyununu ülkemizde yaklaşık 30 dolar seviyesinden alabiliyoruz.

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Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Minimum (1080p, düşük ayarlar)

OS: Windows 7 64-bit

CPU: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3GB

Depolama: 70GB HDD

Önerilen (1080p, yüksek ayarlar)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12GB

GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD

Yüksek (1440p, ultra ayarlar)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12GB

GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700XT

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD

Ultra (2160p, ultra ayarlar)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 2080S/RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT

VRAM: 8GB

Depolama: 70GB SSD

Ray Tracing Minimum (1080p, RT orta)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 2060

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD

Ray Tracing Yüksek (1440p, RT ultra)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 3070

VRAM: 8GB

Depolama: 70GB SSD

Ray Tracing Ultra (2160p, RT ultra)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 3080

VRAM: 10GB

Depolama: 70GB SSD

https://support.cdprojektred.com/en/cyberpunk/pc/sp-technical/issue/1556/cyberpunk-2077-system-requirements

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