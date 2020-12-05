Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, şu anda bazı basın kuruluşlarına dağıtılmış durumda. Aynı zamanda bazı kişiler de oyun önceden ulaşmış durumda.

Oyun hakkında konuşmak her ne kadar şu anda yasak olsa da oyuncular, oyunun çıkmadan almış olduğu güncelleme boyutunu internette paylaşılmış. Oyun henüz çıkmadı bile ancak şimdiden 43.5 GB'lık bir güncelleme gelmiş durumda ve bu yama oyunun çıkış gününde yayınlanacak olan yamadan tamamen farklı.

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Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu"

43.5 GB'lık bu güncelleme büyük ihtimalle oyunun ön yüklemesi açıldığında, indirme boyutunun içerisine dahil olacak. Ancak aynı zamanda oyunun bir ilk gün yaması alacağını da hatırlatalım. Kısaca oyunu ön yüklemede indirdikten sonra indirme sürecinin bittiğini düşünmeyin, çıkış gününde bir kez daha güncelleme gelecek.

Oyunun PC'de 70 GB'lık boş alana ihtiyacı olduğu belirtildi, bu yüzden yayınlanacak olan ilk gün yamasının boyutu da çok büyük olmayacaktır.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

Buradan sonrası oyun ile ilgili spoiler

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bir görsel sızdırıldı. Sızıdırılan görselde oyun dünyasının önemli isimlerinden birinin Cyberpunk 2077'nin içinde olduğunu öğrendik. Metal Gear ve Death Stranding ile tanınan oyun dünyasının başarılı isimlerinden Hideo Kojima, Cyberpunk 2077'nin içerisinde olacak. Buraya tıklayarak sızdırılan görsele bakabilirsiniz.

https://www.gamespot.com/articles/cyberpunk-2077-will-have-a-massive-43gb-update-around-launch/1100-6485140/?ServiceType=twitter&ftag=ftag%3DGSS-05-10aab8e&PostType=image&UniqueID=F345FA58-3669-11EB-A8E0-F2704D484DA4&TheTime=2020-12-04T19%3A50%3A24

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