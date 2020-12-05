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    Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi

    Yılın beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077 daha çıkmadan 43 GB boyutunda bir güncelleme aldı ve bu güncelleme oyunun ilk gün güncellemesi bile değil.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8,3b
    1
    10
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    4

    Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, şu anda bazı basın kuruluşlarına dağıtılmış durumda. Aynı zamanda bazı kişiler de oyun önceden ulaşmış durumda.

    Oyun hakkında konuşmak her ne kadar şu anda yasak olsa da oyuncular, oyunun çıkmadan almış olduğu güncelleme boyutunu internette paylaşılmış. Oyun henüz çıkmadı bile ancak şimdiden 43.5 GB'lık bir güncelleme gelmiş durumda ve bu yama oyunun çıkış gününde yayınlanacak olan yamadan tamamen farklı.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu"

    43.5 GB'lık bu güncelleme büyük ihtimalle oyunun ön yüklemesi açıldığında, indirme boyutunun içerisine dahil olacak. Ancak aynı zamanda oyunun bir ilk gün yaması alacağını da hatırlatalım. Kısaca oyunu ön yüklemede indirdikten sonra indirme sürecinin bittiğini düşünmeyin, çıkış gününde bir kez daha güncelleme gelecek.

    Oyunun PC'de 70 GB'lık boş alana ihtiyacı olduğu belirtildi, bu yüzden yayınlanacak olan ilk gün yamasının boyutu da çok büyük olmayacaktır. 

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

    Buradan sonrası oyun ile ilgili spoiler

    Ayrıca geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili bir görsel sızdırıldı. Sızıdırılan görselde oyun dünyasının önemli isimlerinden birinin Cyberpunk 2077'nin içinde olduğunu öğrendik. Metal Gear ve Death Stranding ile tanınan oyun dünyasının başarılı isimlerinden Hideo Kojima, Cyberpunk 2077'nin içerisinde olacak. Buraya tıklayarak sızdırılan görsele bakabilirsiniz.



    https://www.gamespot.com/articles/cyberpunk-2077-will-have-a-massive-43gb-update-around-launch/1100-6485140/?ServiceType=twitter&ftag=ftag%3DGSS-05-10aab8e&PostType=image&UniqueID=F345FA58-3669-11EB-A8E0-F2704D484DA4&TheTime=2020-12-04T19%3A50%3A24 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    deoks 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çıksa da bitse şu tantana. Sanki GTA 6 çıkarıyorlar anasını satayım.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yemin ediyorum biliyordum kojimanın oyun içerisinde olduğunu:) dün demiştim keşke kojime oyunda olsa sonuçta oyunda japonlar çokca var..
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    No man sky oyunu gibi hayal kırıklığı yaratmada bari
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    Darthruss 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende Xbox one x cyberpunk 2077 limited edition var onda oyunun güncellemesi 59 GB
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gta serisini kafasında ne çok büyütmüş bu camia ya gta 5 bile bir witcher 3 etmez iken GTA 6 çıksada bi değişiklik olmıcaktır oynanışta GTA standart araba al ateş et banka soy illegal iş yap oyunu boş bir oyun hikayesinde roleplay terimi bile yok en azından cyberpunk gta serisini roleplay mekaniği ile bile geçip yok ediyor
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    shadymarsh (Halim Samet) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Gta 5 ile Witcher 3 gibi aynı türde olan, neredeyse her mekaniği benzer olan (!) oyunları karşılaştırmanız çok isabetli olmuş.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiziksel sürüm alanlar için bu dijital alanlar güncelemeyi görmeyecek oyunun boyutu 100 GB geçer kojima bu oyunun içinde olması daha da heyecanlandırıyor
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar çok büyük kumar oynadılar büyük bir ihtimal çokta kazanacaklar
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    deoks 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çıksa da bitse şu tantana. Sanki GTA 6 çıkarıyorlar anasını satayım.
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) deoks
    gta ile bu oyunu karşılaştırmak mantıklı değil
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    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dijital alanlar doğrudan güncel versiyonu indirir herhalde. Ama fiziksel alanlar özellikle konsolda ilk gün bir 43 GB indirecek.
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