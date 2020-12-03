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    Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu

    Yılın en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat ve ön yüklemeye alabileceğimiz saat belli oldu. Cyberpunk 2077 sonunda çıkıyor!
    2 hf.
    13,9b
    1
    17
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 sonunda çıkıyor. Oyunun her ülke için ön yükleme ve erişime açılma saatleri belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir"

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    Eğer Türkiye dışında başka bir ülkede oyunu oynayacaksanız ön yüklemeye ne zaman açılacağını ve ne zaman oynamaya başlayabileceğinizi yukarıda haritadan öğrenebilirsiniz. Türkiye'ye dair tüm detaylar ise aşağıda:

    Cyberpunk 2077'yi Xbox veya PlayStation'da ön sipariş verenler Türkiye saati ile 10 Aralık 00:00'da, PC'den ön sipariş verenler ise Türkiye saati ile 10 Aralık 03:00'da oyunu oynamaya başlayabilir. Eğer oyunu Xbox üzerinden sipariş verdiyseniz şu andan itibaren ön yüklemeye alabilirsiniz. PlayStation üzerinden ön sipariş verenler ise oyunun çıkışından tam iki gün önce ön yüklemeye alabilir.

    Eğer oyunu PC'de GOG üzerinden sipariş verdiyseniz 7 Aralık'ta saat 14:00'da ön yüklemeye alabilirsiniz. Steam ve Epic Games üzerinden sipariş verenler ise oyunu 7 Aralık'ta 19:00'da ön yüklemeye alabilir. 

    Ayrıca oyuncuların korkulu rüyası olan o sarı temalı arka planın renk kodu da paylaşıldı: Pantone 3945C.

    Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    .T. 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha çıktı çıkacak haberleri; çıktı şöyle böyle oldu haberleri, ilk yaması, dlc'si derken 2021 de bu oyunun reklamlarıyla geçecek analaşılan. Reklam bütçesine sağlam basmışlar.
    Daha çıktı çıkacak haberleri; çıktı şöyle böyle oldu haberleri, ilk yaması, dlc'si derken 2021 de bu oyunun reklamlarıyla geçecek analaşılan. Reklam bütçesine s...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sarperso (Sarp Ersoy) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu merak etmiyor değilim, inşallah iyi olur diyelim
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tam geldi, geliyor, gelecek derken bi' erteleme daha yapıyorlarmış.
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    wolwes 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oha lan bu sefer harbiden çıkıyo galiba.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav he satın alacakmış
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    Elsa 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Sayın Misafirim niçin almayayım
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    deoks 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Malum ortamlara ne zaman düşecek önemli olan bu.
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    .T. 2 hf. ( Mesaj Silindi ) deoks
    Saniyesinde. Kopya koruması yok.
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    addidas_85 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala içimde bu oyunun balon olacağı tarzında bir düşünce var. Her yerde aman şöyle bir oyun aman şu kadar bekleyeni var deniliyor ama nedense dedikleri kadar şaşalı bekleyenini de göremedim gitti (en azından abartıldığı kadar)
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    8 Aralık ön yükleme açıksa şu Ps oyunu indirelim ertelenecek diye hala korkuyoruz 😅
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim indirme hızımla
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    001ATB (Ahmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıksında kurtulalım,sıkmaya başladı artık şu cyberpunk hype ı. Her gün cyberpunk haberi görmekten darlanmaya başladım artık gerçekten. Daha oyun çıkmadan oyunu öven fanatikleşmiş tipler yokmu onlar ayrı hasta ediyor adamı zaten. Daha deneyimlemedikleri şeyin fanboyluğunu yapıyorlar heryerde,anlam veremiyorum ben bu kitleye...
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    Çıksın hele bir, her gün göreceksin sen hele bir dur 
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    smygt 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    Evet abi di mi gerçekten insanı hasta ediyorlar fanatik fanatik tipler. Zaten pandemi var bir de bunlar çıktı. 3 ay önce ön sparişe verdim oyunu. Çıksın da kurtulalım artık hep beraber.
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    .T. 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha çıktı çıkacak haberleri; çıktı şöyle böyle oldu haberleri, ilk yaması, dlc'si derken 2021 de bu oyunun reklamlarıyla geçecek analaşılan. Reklam bütçesine sağlam basmışlar.
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    13873 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, erişime ne zaman açılacak ve
    11 etiket daha ön yükleme saati Türkiye Haberleri ne zaman saat ön yükleme steam playstation xbox gog oyun Yazılım
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