Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 sonunda çıkıyor. Oyunun her ülke için ön yükleme ve erişime açılma saatleri belli oldu.

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Eğer Türkiye dışında başka bir ülkede oyunu oynayacaksanız ön yüklemeye ne zaman açılacağını ve ne zaman oynamaya başlayabileceğinizi yukarıda haritadan öğrenebilirsiniz. Türkiye'ye dair tüm detaylar ise aşağıda:

Cyberpunk 2077'yi Xbox veya PlayStation'da ön sipariş verenler Türkiye saati ile 10 Aralık 00:00'da, PC'den ön sipariş verenler ise Türkiye saati ile 10 Aralık 03:00'da oyunu oynamaya başlayabilir. Eğer oyunu Xbox üzerinden sipariş verdiyseniz şu andan itibaren ön yüklemeye alabilirsiniz. PlayStation üzerinden ön sipariş verenler ise oyunun çıkışından tam iki gün önce ön yüklemeye alabilir.

Eğer oyunu PC'de GOG üzerinden sipariş verdiyseniz 7 Aralık'ta saat 14:00'da ön yüklemeye alabilirsiniz. Steam ve Epic Games üzerinden sipariş verenler ise oyunu 7 Aralık'ta 19:00'da ön yüklemeye alabilir.

Ayrıca oyuncuların korkulu rüyası olan o sarı temalı arka planın renk kodu da paylaşıldı: Pantone 3945C.

Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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