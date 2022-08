Netflix'in Cyberpunk animesi Cyberpunk: Edgerunners'tan ilk fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı popüler oyun Cyberpunk 2077'nin anime uyarlaması Cyberpunk Edgerunners'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

yberpunk Edgerunners Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanacak. Dizinin kısa özeti şu şekilde: Dizi, teknoloji ve vücut değiştirmenin takıntı hâline geldiği gelecekteki bir şehirde, Night City'de hayatta kalmaya çalışan bir sokak çocuğunu konu alan bağımsız, 10 bölümlük bir hikâye anlatıyor. Her şeyini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olan bu çocuk, bir edgerunner, yani siberpunk olarak da bilinen kanun kaçağı bir paralı asker olarak hayatta kalır.

Cyberpunk: Edgerunners Fragman

Cyberpunk 2077 video oyununun ardındaki şirket olan CD PROJEKT RED, dizinin yapımcılığını, dizi sorumlusu ve baş yapımcı olan Rafal Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) ile birlikte üstleniyor. Dizide Satoru Homma, Bartosz Sztybor ve Saya Elder da yapımcı olarak görev alacak. CD PROJEKT RED'in ekibi 2018'den bu yana bu yeni dizi üzerinde çalışıyor. Japonya merkezli beğenilen animasyon şirketi Studio Trigger, dizinin animasyon stüdyosu olarak görev alacak ve kendisine özgü enerjik tarzıyla Cyberpunk dünyasını hayata geçirecek. Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), yaratıcı yönetmen Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), karakter tasarımcısı ve animasyon yönetmeni Yoh Yoshinari (Küçük Cadı Akademisi, BNA: Brand New Animal) ile birlikte dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Dizinin senaryosu ise Yoshiki Usa (GRIDMAN UNIVERSE serisi, Promare) ve Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions "The Elder") tarafından uyarlanacak. Dizinin orijinal müzikleri Akira Yamaoka (Silent Hill serisi) tarafından bestelenecek.

