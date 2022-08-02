Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'in Cyberpunk animesi Cyberpunk: Edgerunners'tan ilk fragman paylaşıldı

    Geçtiğimiz yılllarda çıkış yapan Cyberpunk 2077 isimli oyundan uyarlanan Cyberpunk Edgerunners isimli Netflix animesinden ilk fragman geçtiğimiz saatlerde geldi.
    Oy Ver

    Cyberpunk: Edgerunners'tan ilk fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı popüler oyun Cyberpunk 2077'nin anime uyarlaması Cyberpunk Edgerunners'dan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    yberpunk Edgerunners Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanacak. Dizinin kısa özeti şu şekilde: Dizi, teknoloji ve vücut değiştirmenin takıntı hâline geldiği gelecekteki bir şehirde, Night City'de hayatta kalmaya çalışan bir sokak çocuğunu konu alan bağımsız, 10 bölümlük bir hikâye anlatıyor. Her şeyini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olan bu çocuk, bir edgerunner, yani siberpunk olarak da bilinen kanun kaçağı bir paralı asker olarak hayatta kalır.

    Cyberpunk: Edgerunners Fragman

    Cyberpunk 2077 video oyununun ardındaki şirket olan CD PROJEKT RED, dizinin yapımcılığını, dizi sorumlusu ve baş yapımcı olan Rafal Jaki (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher: Ronin) ile birlikte üstleniyor. Dizide Satoru Homma, Bartosz Sztybor ve Saya Elder da yapımcı olarak görev alacak. CD PROJEKT RED'in ekibi 2018'den bu yana bu yeni dizi üzerinde çalışıyor. Japonya merkezli beğenilen animasyon şirketi Studio Trigger, dizinin animasyon stüdyosu olarak görev alacak ve kendisine özgü enerjik tarzıyla Cyberpunk dünyasını hayata geçirecek. Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), yaratıcı yönetmen Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), karakter tasarımcısı ve animasyon yönetmeni Yoh Yoshinari (Küçük Cadı Akademisi, BNA: Brand New Animal) ile birlikte dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Dizinin senaryosu ise Yoshiki Usa (GRIDMAN UNIVERSE serisi, Promare) ve Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions "The Elder") tarafından uyarlanacak. Dizinin orijinal müzikleri Akira Yamaoka (Silent Hill serisi) tarafından bestelenecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    Sonic.Storm 2 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız