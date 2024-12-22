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    Anlık Bildirim

    Stranger Things'in 5. sezonundan beklenen haber geldi

    Stranger Things'in uzunca süredir beklenen 5. sezonundan beklenen haber geldi. Dizi ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaşırken, final sezonunun setinden yeni görseller de paylaşıldı.
    Stranger Things 5. sezon için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Stranger Things'in büyük ses getiren 4. sezonunun üzerinden iki buçuk yıl geçti ama 5. sezon için bekleyiş hâlâ sona ermedi. Hollywood'da üst üste gelen grevler yüzünden epey geciken 5. sezon, bir kaç ertelemenin ardından bu yılın başında sete girdi. O günden beri devam eden çekimler, bu hafta sonu sona erdi. Stranger Things'in heyecanla beklenen 5. sezonunun çekimlerinin tamamlandığı duyurulurken, setten yeni görseller de paylaşıldı.

    Daha önce açıklandığı üzere 5. sezon aynı zamanda Stranger Things'in son sezonu olacak. Bu da ekibin birlikte son günlerini de geçirdiği anlamına geliyor. Diğer yandan çekimlerin nihayet tamamlanmış olması, dizinin artık ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. Netflix henüz 5. sezon için bir yayın tarihi açıklamamış olsa da artık çekimlerin tamamlanmış olması dizinin 2025 bitmeden izleyici karşısına çıkabileceğini düşündürüyor.

    Stranger Things 5. Sezonuyla Final Yapacak

    Stranger Things 5. sezon için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.
    Stranger Things 5. sezon için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer ve Charlie Heaton yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Onlara yeni sezonda katılacak isimlerden biri de Terminator serisiyle tanınan Linda Hamilton olacak.

    Stranger Things 5. sezon için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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