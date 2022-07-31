RTÜK Netflix özel yapımı Jurassic World Kretase Kampı animasyonunu incelemeye aldı

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Son birkaç yıldır birçok tartışma yaratan RTÜK kararlarına geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklenmiş gibi duruyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'te yer alan Jurassic World Kretase Kampı için inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Netflix İçin Bir İnceleme Daha

Geçtiğimiz saatlerde RTÜK Başkanı haberi kendi Twitter sayfasından açıkladı. Spesifik bir sebep göstermeyen Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız.Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

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Parayla satılan ve yaş sınırlaması olan bir platform için bu tarz incelemelerin ne kadar doğru olduğu tartışılan bir durum. Özellikle ebeveyn kontrolü olan bir platform için bu durum daha da enteresan bir hale geliyor diyebiliriz.

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RTÜK Netflix'in Jurassic World animasyonu için inceleme başlattı