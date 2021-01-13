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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışları 2020'de 23 bini aştı

    Türkiye'deki satışlarda elektrikli ve hibrit otomobillerin payı henüz çok düşük olsa da artış sürüyor. 2020 yılında elektrikli ve hibrit otomobillerin payı yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi.
    5 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışları 2020'de 23 bini aştı
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    Küresel otomotiv sektörüne ilişkin son verilere baktığımızda elektrikli araçların pazar payının her geçen gün arttığını görüyoruz. Ülkemizde elektrikli araç sayısı henüz çok az olmasına rağmen 2020 verileri artış trendinin sürdüğünü gösteriyor.

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    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre 2020 yılında Türkiye'de 844 adet elektrikli ve 22 bin 272 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. 2019 yılında sadece 222 adet elektrikli ve 12 bin 6 adet hibrit otomobil satılmıştı. Böylece elektrikli ve hibrit otomobillerin payı yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükselmiş oldu.

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    Türkiye'de satılan otomobillerin satışlardaki payını yakıt türüne göre incelediğimizde benzinli otomobil satışlarının 319 bin 489 adet ve yüzde 52,4 payla ilk sırada olduğunu görüyoruz. Dizel otomobil satışları 240 bin 819 adetle yüzde 39,5 pay alırken, LPG'li otomobil satışlarının payı da 26 bin 685 adetle yüzde 4,4 oldu.

    - 2019-Adet 2019-Pay 2020-Adet 2020-Pay
    Benzin 154.784 %40 319.489 %52,4
    Dizel 201.713 %52,1 240.819 %39,5
    LPG 18.531 %4,8 26.685 %4,4
    Hibrit 12.006 %3,1 22.272 %3,7
    Elektrik 222 %0,1 844 %0,1

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor. Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-2020de-23-bini-askin-elektrikli-ve-hibrit-otomobil-satildi/2108120 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

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    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    monacomen 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nedense bu elektrikli araçların daha çok doğu illerinde satılacağına dair bir his var içimde. Sıfır yakıt masrafı olan bir otomobil beş altı sene içinde kendini amorti edecektir. Bilim bakalım nasıl?

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    Gt95 (hakan dinler) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    millet aç sefil bitiyor batıyorken bir de elektirikle giden araba mı almış
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    th9 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    elektrikli arabalara teşvik lazım,sadece togg için değil bütün markalar için vergi indirimi uygulanmalı.
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    Bloodin 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberin konusu bu olmasa da benzinli araçların "traktör motorlu" araçlara karşı yükselişini görmek de ayrı bir sevindirici haber
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    BekirHan (Bekir Han) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Full elektrik + hibrit toplam satışının sadece 3%' ü elektrikli. Çok zayıf.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem çevreci hemde ekonomik, araç fiyatlarıda alınabilir seviyeye inerse kimse benzinli dizel araç almaz
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