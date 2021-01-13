Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışları 2020'de 23 bini aştı

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Küresel otomotiv sektörüne ilişkin son verilere baktığımızda elektrikli araçların pazar payının her geçen gün arttığını görüyoruz. Ülkemizde elektrikli araç sayısı henüz çok az olmasına rağmen 2020 verileri artış trendinin sürdüğünü gösteriyor.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre 2020 yılında Türkiye'de 844 adet elektrikli ve 22 bin 272 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. 2019 yılında sadece 222 adet elektrikli ve 12 bin 6 adet hibrit otomobil satılmıştı. Böylece elektrikli ve hibrit otomobillerin payı yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükselmiş oldu.

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Türkiye'de satılan otomobillerin satışlardaki payını yakıt türüne göre incelediğimizde benzinli otomobil satışlarının 319 bin 489 adet ve yüzde 52,4 payla ilk sırada olduğunu görüyoruz. Dizel otomobil satışları 240 bin 819 adetle yüzde 39,5 pay alırken, LPG'li otomobil satışlarının payı da 26 bin 685 adetle yüzde 4,4 oldu.

- 2019-Adet 2019-Pay 2020-Adet 2020-Pay Benzin 154.784 %40 319.489 %52,4 Dizel 201.713 %52,1 240.819 %39,5 LPG 18.531 %4,8 26.685 %4,4 Hibrit 12.006 %3,1 22.272 %3,7 Elektrik 222 %0,1 844 %0,1

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) raporuna göre, dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor. Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşması bekleniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-2020de-23-bini-askin-elektrikli-ve-hibrit-otomobil-satildi/2108120

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