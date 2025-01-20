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    Elektrikli Dacia Sandero 2027'de geliyor

    Dacia CEO'su Denis Le Vot, Avrupa'nın en çok satan modeli olan Sandero'nun 2027 yılında satışa sunulacak yeni nesliyle %100 elektrikli versiyona kavuşacağını söyledi.
    Elektrikli Dacia Sandero 2027'de geliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların dünya genelinde yaygınlaşmasına kayıtsız kalamayan ve sektöre Spring modeliyle giriş yapan Dacia, önümüzdeki yıllarda ürün gamındaki elektrikli araç sayısını artırmayı planlıyor.

    Dacia CEO'su Denis Le Vot, kısa süre önce yaptığı açıklamada 2027'nin sonlarına doğru tanıtılacak yeni nesil Sandero'nun %100 elektrikli versiyona sahip olacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en çok satan modeli olan Sandero'nun elektrikli versiyona kavuşması, markanın elini güçlendirecek.

    Renault Grubu'nun yeni elektrikli modelleri Renault 4 ve 5, AmpR Small adı verilen platform üzerine yükseliyor. Grup içerisindeki maliyetleri düşük tutmak adına elektrikli Sandero'nun da bu platform veya bir türevi üzerine inşa edilmesini bekleyebiliriz.

    Geçen yıl Avrupa'da 309.392 adet Dacia Sandero satıldı. Satışları 2023'e göre %14,6 oranında artan Sandero, böylece bir yılda 300 binden fazla satan ilk Dacia modeli olarak kayıtlara geçti.

    Dacia markası ise satışlarını %2,7 oranında artırarak 676 bin adet seviyesine yükseltti. Dacia, 2004 yılından bu yana 9 milyon adedin üzerinde satış gerçekleştirdi.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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