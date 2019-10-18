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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dacia Duster yeni motor seçeneklerine kavuştu: İşte Türkiye fiyatları

    Dacia'nın popüler SUV modeli Duster, Türkiye'de yeni motor seçeneklerine kavuştu. Duster'ın motor gamına eklenen 1.0 TCe 100 ve 1.3 TCe 150 benzinli üniteler daha ekonomik olmasıyla dikkat çekiyor.
    1 sa.
    1,4b
    40
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dacia Duster yeni motor seçeneklerine kavuştu: İşte Türkiye fiyatları
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    Dacia modellerinin motor yelpazesindeki yenilenme süreci devam ediyor. Değişimin merkezinde bu kez markanın SUV modeli Duster bulunuyor. Dacia Duster’ın motor gamına eklenen 1.0 TCe 100 ve 1.3 TCe 150 benzinli üniteler, çevreci özelliklerinin yanı sıra performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor.

    1.0 TCe 100

    Yerini aldığı SCe 115’e göre daha yüksek performans sunan 1.0 TCe 100 benzinli motor, yakıt tüketimi (5,4l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (124 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 5 ileri vitesli manuel şanzımanla şehir içinde ve şehirlerarası yollarda çok yönlü sürüş imkanı sunan yeni motor, 100 beygir güç ve 160 Nm tork ile daha yüksek enerji verimlilik, turbo sayesinde daha üstün performans sunuyor. Endirekt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo motor, daha hafif ve daha kompakt.

    Dacia Duster yeni motor seçeneklerine kavuştu: İşte Türkiye fiyatları
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    1.3 TCe 150

    Dacia Duster’ın arazi performansını bir üst seviyeye taşıma iddiasına sahip olan 1.3 TCe 150 benzinli motor, yerini aldığı 1.2 Tce 125 benzinli motora göre daha düşük yakıt tüketim değerlerine (6.3l/100km) sahip olmasının yanı sıra, daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sunuyor. Duster 1.3TCe 150, 150 beygir güç ve 250 Nm maksimum tork ile bir önceki nesil motora kıyasla fazladan 25 beygir güç ve 45 Nm tork sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili açıklama"

    Comfort donanım paketiyle karşımıza çıkan 1.0 TCe motorlu Duster'ın başlangıç fiyatı 114.900 TL olarak belirlenmiş. 1.3 TCe motorlu Duster ise 4x2 çekiş sistemi ve Techroad Özel Seri donanımıyla 140.050 TL'ye sunuluyor.



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    zdniz 1 sa. en beğenilen
    çok iyi hatırlıyorum bi ara 37 bin lira falandı bunlar ben buna 140 bin vereceğime az daha koyar markalı bişey alırım daha güvenlik testlerinden bile 5 yıldız alamayan bir araç için 140 bin gerçekden komik bir rakam
    çok iyi hatırlıyorum bi ara 37 bin lira falandı bunlar ben buna 140 bin vereceğime az daha koyar markalı bişey alırım daha güvenlik testlerinden bile 5 yıldız ...
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    Yanıtla +10
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    by__metallica 1 sa.
    Abi bu araçları kullananlar ekseriyetle 150 km/s ile falan gidiyor bizim oralarda , şimdi bide 150 beygir koymuşlar. Uçan teneke ile Hayırlı uçuşurlar...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Hakan.. 10 dk.




    Satan adamin 5 arabasi var m5 e ayiracak vakti yok

    Araci yaptiktan sonra ilk 2 hafta arayan olmamis



    Aranmayan ucuz araba M5



    Rakamini soylemiyorum zaten. Uzuluyorum artik su fiyatlara
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    szymek61 10 dk.
    Şimdi bu 1.3 150 ps olanın motor hacmi ne? 1300 cc üzerinde ise vergi avantajı da olmaz.
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    Marrusia 34 dk. zdniz
    Ne 37'si hocam ilk duster tr'ye geldiginde 20-25 bin'e satiliyordu
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    Darknesia 39 dk.
    Şu aracın fiyatının yüzle başladığını görünce beni bir gülme alıyor..
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    NimbleSoul 51 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Kaynak: ototeknikveri.com/...

    Yorum: Yok.
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    deoks 52 dk.
    Şimdi gelir 1 litre motor mu olurcular.
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    funnerman 37 dk. deoks
    1 litre motor mu olur? En az 1.5 olacak ve tabi dizel olacak.



    Şaka bir yana kalitesi tartışılır ayrı konu ama burası Türkiye ve bu aracı alan zatlar ekseriyetle daha çok düşük tüketim hasebiyle alıyorlar.



    Bundan mütevellit dCi yoksa dacia da yok benim nazarımda azizim.
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    drjacob 56 dk.
    Dacia 140 bin tl olmuş [8\|][8\|][8\|]
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    zdniz 1 sa. en beğenilen
    çok iyi hatırlıyorum bi ara 37 bin lira falandı bunlar ben buna 140 bin vereceğime az daha koyar markalı bişey alırım daha güvenlik testlerinden bile 5 yıldız alamayan bir araç için 140 bin gerçekden komik bir rakam
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    by__metallica 1 sa.
    Abi bu araçları kullananlar ekseriyetle 150 km/s ile falan gidiyor bizim oralarda , şimdi bide 150 beygir koymuşlar. Uçan teneke ile Hayırlı uçuşurlar...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    AsiretinMarjinalCocugu 44 dk. by__metallica
    Konudan bağımsız olarak şu ekseriyetle lafına ayar olduğum kadar başka hiçbir şeye ayar olmuyorum.



    Nedense ekranda görünce şu kelimeyi, ekranı yumruklama hissi doğuyor.



    Not.Buradaki laflar mesaj sahibine değil direk kelimeyedir.
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