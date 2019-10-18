Dacia Duster yeni motor seçeneklerine kavuştu: İşte Türkiye fiyatları

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Dacia modellerinin motor yelpazesindeki yenilenme süreci devam ediyor. Değişimin merkezinde bu kez markanın SUV modeli Duster bulunuyor. Dacia Duster’ın motor gamına eklenen 1.0 TCe 100 ve 1.3 TCe 150 benzinli üniteler, çevreci özelliklerinin yanı sıra performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor.

1.0 TCe 100

Yerini aldığı SCe 115’e göre daha yüksek performans sunan 1.0 TCe 100 benzinli motor, yakıt tüketimi (5,4l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (124 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 5 ileri vitesli manuel şanzımanla şehir içinde ve şehirlerarası yollarda çok yönlü sürüş imkanı sunan yeni motor, 100 beygir güç ve 160 Nm tork ile daha yüksek enerji verimlilik, turbo sayesinde daha üstün performans sunuyor. Endirekt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo motor, daha hafif ve daha kompakt.

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1.3 TCe 150

Dacia Duster’ın arazi performansını bir üst seviyeye taşıma iddiasına sahip olan 1.3 TCe 150 benzinli motor, yerini aldığı 1.2 Tce 125 benzinli motora göre daha düşük yakıt tüketim değerlerine (6.3l/100km) sahip olmasının yanı sıra, daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sunuyor. Duster 1.3TCe 150, 150 beygir güç ve 250 Nm maksimum tork ile bir önceki nesil motora kıyasla fazladan 25 beygir güç ve 45 Nm tork sağlıyor.

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Comfort donanım paketiyle karşımıza çıkan 1.0 TCe motorlu Duster'ın başlangıç fiyatı 114.900 TL olarak belirlenmiş. 1.3 TCe motorlu Duster ise 4x2 çekiş sistemi ve Techroad Özel Seri donanımıyla 140.050 TL'ye sunuluyor.