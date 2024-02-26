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    Dacia Spring'in üretimi Avrupa'ya taşınabilir

    Dacia'nın ucuz elektrikli modeli Spring şu anda Dongfeng iş birliğiyle Çin'de üretiliyor ancak Autocar'ın haberine göre şirket ilerleyen süreç için Avrupa'da üretimi değerlendiriyor.
    Dacia Spring'in üretimi Avrupa'ya taşınabilir Tam Boyutta Gör
    2023 model yılı fiyatıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan Dacia Spring, Çin'de üretildiği için ülkemize ilave gümrük vergisiyle geliyor. Ancak Cenevre'den gelen haberler bu durumun yakında değişebileceğini gösteriyor.

    Tesla Model 3 ve Model Y'den sonra Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil olan Dacia Spring, 2024 yılında yenilenerek iddiasını daha da artırdı. Yeni Spring, ilk etapta önceden olduğu gibi Çin'deki Hubei fabrikasında üretilecek. Ancak sonrası için şirketin Spring üretimini Avrupa'ya taşıma planları bulunuyor.

    Cenevre'de Autocar'a konuşan Satış ve Pazarlama Müdürü Xavier Martinet, 2021 yılında ilk satışa sunulduğu zaman Avrupa pazarı için Spring'i Çin'de üretmenin mantıklı olduğunu çünkü ekosistemin bulunduğu yerin burası olduğunu, dolayısıyla bu durumun yatırım riskini azalttığını söyledi.

    Çin'de ucuza üretim yapmanın Spring'in Avrupa'daki en ucuz elektrikli otomobil olarak sunulmasında büyük rol oynadığını belirten Martinet, bu avantajın yavaş yavaş geçerliliğini yitirmeye başladığını da sözlerine ekledi. Martinet:

    "Şu ana kadar otomobilin başarılı olmasındaki sebep Çin'de üretilmesi oldu. Bunun daha ne kadar gerçek olacağını göreceğiz. Pazar çok fazla değişiyor. Yeni regülasyonlar geliyor. Ayrıca teşvikler açısından bonusumuz da var. Dolayısıyla bu durum denklemi biraz değiştiriyor ve bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor."

    Dacia Spring'in üretimi Avrupa'ya taşınabilir Tam Boyutta Gör
    Martinet ayrıca Avrupa'nın batarya üretim endüstrisindeki gelişmelerin de Spring'in yerel olarak üretilmesini kolaylaştıracağını söyledi. Buna ek olarak, çatı şirket Renault'nun Avrupa'da ürettiği elektrikli araç sayısını artırdıkça Dacia'nın faydalanabileceği üretim verimliliklerinin oluşabileceğinin de altını çizdi.

    Spring, Renault'nun diğer modelleri gibi CMF platformunu kullanmıyor. Dolayısıyla Avrupa'daki mevcut bir üretim hattına taşınması pek mümkün değil. Bu durumda Spring için yeni bir üretim hattı oluşturulması gerek gibi görünüyor ancak Martinet bu konuda Autocar'a potansiyel konumların ismini vermekten kaçınmış.

    Dacia Spring, geçtiğimiz hafta yenilendi ve önden bakıldığında küçük Duster olarak nitelendirebileceğimiz bir kimliğe büründü. Yeni Dacia Spring ile ilgili detaylı bilgiyi linkteki haberimizden okuyabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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