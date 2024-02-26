Dacia Spring'in üretimi Avrupa'ya taşınabilir

Tesla Model 3 ve Model Y'den sonra Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil olan Dacia Spring, 2024 yılında yenilenerek iddiasını daha da artırdı. Yeni Spring, ilk etapta önceden olduğu gibi Çin'deki Hubei fabrikasında üretilecek. Ancak sonrası için şirketin Spring üretimini Avrupa'ya taşıma planları bulunuyor.
Cenevre'de Autocar'a konuşan Satış ve Pazarlama Müdürü Xavier Martinet, 2021 yılında ilk satışa sunulduğu zaman Avrupa pazarı için Spring'i Çin'de üretmenin mantıklı olduğunu çünkü ekosistemin bulunduğu yerin burası olduğunu, dolayısıyla bu durumun yatırım riskini azalttığını söyledi.
Çin'de ucuza üretim yapmanın Spring'in Avrupa'daki en ucuz elektrikli otomobil olarak sunulmasında büyük rol oynadığını belirten Martinet, bu avantajın yavaş yavaş geçerliliğini yitirmeye başladığını da sözlerine ekledi. Martinet:
"Şu ana kadar otomobilin başarılı olmasındaki sebep Çin'de üretilmesi oldu. Bunun daha ne kadar gerçek olacağını göreceğiz. Pazar çok fazla değişiyor. Yeni regülasyonlar geliyor. Ayrıca teşvikler açısından bonusumuz da var. Dolayısıyla bu durum denklemi biraz değiştiriyor ve bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor."
Spring, Renault'nun diğer modelleri gibi CMF platformunu kullanmıyor. Dolayısıyla Avrupa'daki mevcut bir üretim hattına taşınması pek mümkün değil. Bu durumda Spring için yeni bir üretim hattı oluşturulması gerek gibi görünüyor ancak Martinet bu konuda Autocar'a potansiyel konumların ismini vermekten kaçınmış.
Dacia Spring, geçtiğimiz hafta yenilendi ve önden bakıldığında küçük Duster olarak nitelendirebileceğimiz bir kimliğe büründü. Yeni Dacia Spring ile ilgili detaylı bilgiyi linkteki haberimizden okuyabilirsiniz.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.