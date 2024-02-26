Dacia Spring'in üretimi Avrupa'ya taşınabilir

Tam Boyutta Gör 2023 model yılı fiyatıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan Dacia Spring, Çin'de üretildiği için ülkemize ilave gümrük vergisiyle geliyor. Ancak Cenevre'den gelen haberler bu durumun yakında değişebileceğini gösteriyor.

Tesla Model 3 ve Model Y'den sonra Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil olan Dacia Spring, 2024 yılında yenilenerek iddiasını daha da artırdı. Yeni Spring, ilk etapta önceden olduğu gibi Çin'deki Hubei fabrikasında üretilecek. Ancak sonrası için şirketin Spring üretimini Avrupa'ya taşıma planları bulunuyor.

Cenevre'de Autocar'a konuşan Satış ve Pazarlama Müdürü Xavier Martinet, 2021 yılında ilk satışa sunulduğu zaman Avrupa pazarı için Spring'i Çin'de üretmenin mantıklı olduğunu çünkü ekosistemin bulunduğu yerin burası olduğunu, dolayısıyla bu durumun yatırım riskini azalttığını söyledi.

Çin'de ucuza üretim yapmanın Spring'in Avrupa'daki en ucuz elektrikli otomobil olarak sunulmasında büyük rol oynadığını belirten Martinet, bu avantajın yavaş yavaş geçerliliğini yitirmeye başladığını da sözlerine ekledi. Martinet:

"Şu ana kadar otomobilin başarılı olmasındaki sebep Çin'de üretilmesi oldu. Bunun daha ne kadar gerçek olacağını göreceğiz. Pazar çok fazla değişiyor. Yeni regülasyonlar geliyor. Ayrıca teşvikler açısından bonusumuz da var. Dolayısıyla bu durum denklemi biraz değiştiriyor ve bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor."

Tam Boyutta Gör Martinet ayrıca Avrupa'nın batarya üretim endüstrisindeki gelişmelerin de Spring'in yerel olarak üretilmesini kolaylaştıracağını söyledi. Buna ek olarak, çatı şirket Renault'nun Avrupa'da ürettiği elektrikli araç sayısını artırdıkça Dacia'nın faydalanabileceği üretim verimliliklerinin oluşabileceğinin de altını çizdi.

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Spring, Renault'nun diğer modelleri gibi CMF platformunu kullanmıyor. Dolayısıyla Avrupa'daki mevcut bir üretim hattına taşınması pek mümkün değil. Bu durumda Spring için yeni bir üretim hattı oluşturulması gerek gibi görünüyor ancak Martinet bu konuda Autocar'a potansiyel konumların ismini vermekten kaçınmış.

Dacia Spring, geçtiğimiz hafta yenilendi ve önden bakıldığında küçük Duster olarak nitelendirebileceğimiz bir kimliğe büründü. Yeni Dacia Spring ile ilgili detaylı bilgiyi linkteki haberimizden okuyabilirsiniz.

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