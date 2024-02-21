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    2024 Dacia Spring tanıtıldı: Tepeden tırnağa değişim!

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobillerinden biri olan Dacia Spring, iç ve dış tasarımıyla tepeden tırnağa yenilendi. Artık çok daha modern görünen Spring'in motor ve bataryası ise değişmedi.
    Yeni Dacia Spring tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dacia'nın şehir içi elektrikli mobiliteye odaklanan Spring modeli, ilk tanıtıldığında tasarımıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Avrupa pazarındaki en erişilebilir elektrikli otomobillerden biri olan Dacia Spring, markanın son tasarım diline uygun şekilde güncellendi.

    2024 Dacia Spring, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Dacia Spring'in ön bölümünde yeni Duster'ı akıllara getiren bir dönüşüm karşımıza çıkıyor. Yeni logo, yatay şeritler ve Y şekilli aydınlatmalardan oluşan panel neredeyse tamamen aynı. Şarj girişi ise yine öndeki logonun altında yer alıyor. Farlar yine tampon kenarlarında yer alırken, sertleşen hatlar, genişleyen kapı panelleri ve yenilenen siyah plastik dodikler, Spring'i olduğundan daha kaslı göstermeyi başarmış.

    2024 Dacia Spring'in yenilenen arka bölümüne geçmeden önce arka sütunlardaki "Spring" yazısı ve 16 inç'e kadar yeni jant seçenekleri dikkatimizi çekiyor. Arkada ise yine öndekiler gibi Y şekilli ışık imzasına sahip köşeli LED stoplar, siyah bir panelle birbirine bağlanmış. Tamponda ise bolca siyah plastik ve öndekiyle uyumlu desenler kullanılmış. Son olarak, Spring'in renk paletinde de Kiremit Rengi ve Safari Beji olmak üzere iki yeni seçenek bulunuyor.

    Yenilenen iç mekan

    Yeni Dacia Spring tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Spring'in iç mekanına göz attığımızda artık bizleri daha modern bir tasarım karşılıyor. En üst seviyede yer alan Extreme donanım seviyesinde 7 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bu sistemde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. Giriş seviye modellerde ise kullanıcılar yine standart olarak sunulan akıllı telefon tutucu ile idare etmek zorunda. 10 inçlik ekran Expression donanımında opsiyon olarak sunuluyor.

    Orta konsolu, havalandırma menfezleri ve vites seçici gibi detayların da yenilendiği modelin artık diğer Dacia modelleriyle daha uyumlu göründüğünü söylemek mümkün. 308 litre bagaj hacmi sunan elektrikli modelin ön kaputunun altında da 35 litrelik bir ekstra alan karşımıza çıkıyor. Ayrıca, iç mekandaki depolama alanları da toplamda 33 litreye kadar ulaşarak pratik bir kullanım sağlıyor.

    Güvenlik ve motorlar

    Yeni Dacia Spring tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında ise Avrupa güvenlik standartlarının gerektirdiği gelişmiş acil durum fren sistemi, hız uyarısına sahip trafik işareti tanıma, arka park asistanı, şerit değiştirme uyarısı, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve eCall gibi sistemler yer alıyor.

    2024 Dacia Spring'de yine 45 beygir ve 65 beygir olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Ancak güçlü motor artık Extreme'in yanı sıra Expression donanımında da sunulacak. İlk seçenekte Spring'in 0-100 km/s hızlanması 20 saniyeye yakın zaman alırken 65 beygirlik seçenekte 14 saniyeye kadar düşüyor.

    Rejeneratif fren sistemi ve V2L

    Spring'de 26.8 kWsa kapasiteye sahip küçük bir batarya görev yapıyor. Bu bataryanın tüm versiyonlarda 220 kilometreye kadar sürüş menzili sunduğu ifade ediliyor. Enerji tüketimi de 14.6 kWsa/100 km olarak kayıtlara geçerken, şarj süreleri de aşağıda göreceğiniz değerlerde değişiklik gösteriyor:

    • 7 kW AC şarj cihazı ile priz üzerinden %20-100 şarj yaklaşık 11 saat
    • 7 kW wall box ile %20-100 şarj yaklaşık 4 saat
    • Opsiyonel 30 kW DC şarj ile %20-80 şarj 45 dakika 

    Bunlara ek olarak Spring'de ilk kez B moduyla aktif hale gelen rejeneratif fren sistemi ve batarya ile çeşitli elektronik cihazlara güç sağlamaya imkan veren V2L (vehicle to load) özelliği de bulunuyor.

    2024 Dacia Spring'in fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut kasanın 2023 model fiyatı ise ülkemizde 885.000 TL olarak listeleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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