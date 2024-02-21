2024 Dacia Spring tanıtıldı: Tepeden tırnağa değişim!

- 2024 Dacia Spring, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yenilenen iç mekan
- Güvenlik ve motorlar
- Rejeneratif fren sistemi ve V2L
- Yorumlar
2024 Dacia Spring, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Dacia Spring'in ön bölümünde yeni Duster'ı akıllara getiren bir dönüşüm karşımıza çıkıyor. Yeni logo, yatay şeritler ve Y şekilli aydınlatmalardan oluşan panel neredeyse tamamen aynı. Şarj girişi ise yine öndeki logonun altında yer alıyor. Farlar yine tampon kenarlarında yer alırken, sertleşen hatlar, genişleyen kapı panelleri ve yenilenen siyah plastik dodikler, Spring'i olduğundan daha kaslı göstermeyi başarmış.
2024 Dacia Spring'in yenilenen arka bölümüne geçmeden önce arka sütunlardaki "Spring" yazısı ve 16 inç'e kadar yeni jant seçenekleri dikkatimizi çekiyor. Arkada ise yine öndekiler gibi Y şekilli ışık imzasına sahip köşeli LED stoplar, siyah bir panelle birbirine bağlanmış. Tamponda ise bolca siyah plastik ve öndekiyle uyumlu desenler kullanılmış. Son olarak, Spring'in renk paletinde de Kiremit Rengi ve Safari Beji olmak üzere iki yeni seçenek bulunuyor.
Yenilenen iç mekan
Orta konsolu, havalandırma menfezleri ve vites seçici gibi detayların da yenilendiği modelin artık diğer Dacia modelleriyle daha uyumlu göründüğünü söylemek mümkün. 308 litre bagaj hacmi sunan elektrikli modelin ön kaputunun altında da 35 litrelik bir ekstra alan karşımıza çıkıyor. Ayrıca, iç mekandaki depolama alanları da toplamda 33 litreye kadar ulaşarak pratik bir kullanım sağlıyor.
Güvenlik ve motorlar
2024 Dacia Spring'de yine 45 beygir ve 65 beygir olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Ancak güçlü motor artık Extreme'in yanı sıra Expression donanımında da sunulacak. İlk seçenekte Spring'in 0-100 km/s hızlanması 20 saniyeye yakın zaman alırken 65 beygirlik seçenekte 14 saniyeye kadar düşüyor.
Rejeneratif fren sistemi ve V2L
Spring'de 26.8 kWsa kapasiteye sahip küçük bir batarya görev yapıyor. Bu bataryanın tüm versiyonlarda 220 kilometreye kadar sürüş menzili sunduğu ifade ediliyor. Enerji tüketimi de 14.6 kWsa/100 km olarak kayıtlara geçerken, şarj süreleri de aşağıda göreceğiniz değerlerde değişiklik gösteriyor:
- 7 kW AC şarj cihazı ile priz üzerinden %20-100 şarj yaklaşık 11 saat
- 7 kW wall box ile %20-100 şarj yaklaşık 4 saat
- Opsiyonel 30 kW DC şarj ile %20-80 şarj 45 dakika
Bunlara ek olarak Spring'de ilk kez B moduyla aktif hale gelen rejeneratif fren sistemi ve batarya ile çeşitli elektronik cihazlara güç sağlamaya imkan veren V2L (vehicle to load) özelliği de bulunuyor.
2024 Dacia Spring'in fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut kasanın 2023 model fiyatı ise ülkemizde 885.000 TL olarak listeleniyor.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.