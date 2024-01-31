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    Dacia, yeni Sandrider ile Dakar'a katılacak

    Dacia, 2025 itibarıyla Dacia Sandriders takımı tarafından Dakar Rallisi ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda kullanılacak Sandrider prototipini tanıttı.            
    Dacia, yeni Sandrider ile Dakar'a katılacak Tam Boyutta Gör
    Dacia, 2025 yılından itibaren Dakar Rallisi’ne ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’na (W2RC) katılıyor. Şirket, dünyanın en zorlu ve çetin arazilerinde gerçekleştirilen yarışta mücadele edecek olan Sandrider yarış otomobili prototipini tanıttı.

    Dacia’nın 2022’de tanıttığı ve yeni fikirler laboratuvarı olarak tanımladığı Manifesto konsept otomobilinden ilham alan Sandrider, özellikle ralli yarışları için tasarlanan tamamen yeni model olarak sunuluyor. Dacia Sandrier, Renault Group’un spor uzmanlığından ve motor sporları konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz şirket olan Prodrive’ın uzmanlığından yararlanıyor.

    Sandrider, öncelikle çeviklik ve ağırlığa odaklanarak Ultimate T1+ kategorisindeki düzenlemelerin sunduğu tüm olanaklardan yararlanıyor. En başından geliştirme sürecine aktif olarak katılan pilotların ve yardımcı pilotların temel ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor. Pilot ve yardımcı pilotlar, projenin başlangıcından itibaren ve henüz birçok test oturumu gerçekleştirilmeden önce, sanal gerçeklik kullanan uygulamalı tasarım süreçleri aracılığıyla deneyimlerini ve bilgilerini tasarımcılara ve mühendislere aktardırlar.

    Şık, özel tasarım

    Dacia’nın kendi tasarımcıları tarafından tasarlanan Sandrider’ın gösterişten uzak dış görünümü, doğrudan temel unsurlara odaklanıyor. Araç sadece gerekli olan gövde panelleriyle donatıldı. Dekoratif veya gereksiz hiçbir parça bulunmayan Sandrider’da doğal olarak aerodinamiğe özel bir önem verildi.

    Markanın hem pilot hem de yardımcı pilotların temel gereksinimlerine odaklanan yaklaşımının bir parçası olarak kısa ve yatay motor kaputu; ekibin görüş alanından kaybolan eğimli bir tasarıma sahip. Havacılık endüstrisinden aktarılan bir teknik olarak ön panelin üst kısmında kullanılan yansıma önleyici boya da görüşü optimize ediyor.

    Dacia tasarımcıları ve mühendisleri, kabin içinde hem pilot hem de yardımcı pilotların gereksinimlerine, alışkanlıklarına ve kısıtlamalarına özellikle önem verdi. Sandrider’ın modüler gösterge paneli, her ekip üyesinin belirli özelliklerin ergonomisini ve düzenini kendi gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor.

    Güçlü ve outdoor tasarım

    Dacia, yeni Sandrider ile Dakar'a katılacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en zorlu motor sporları etkinliklerinden biri olan Dakar’da yarışacak Sandrider, Dacia’nın güçlü dış tasarım konseptini uç noktalara taşıyan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor.

    Bu ihtiyacı karşılamak üzere; güçlendirilmiş bir yardımcı şasi ve tamponlar, karbon kaporta, çift salıncaklı süspansiyon ve ralli yarışlarının zorlu gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanan bir 4×4 şanzıman devreye giriyor. Yenilikçi bir elektrik sistemi, en zor koşullarda bile tüm araç içi aksesuarların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor.

    Sandrider’ın güçlü tasarım yaklaşımı, temel tasarım özelliklerinin ötesine geçiyor ve ayrıntı gibi görünen ancak aslında ekip için hayatı önemli oranda kolaylaştıran çözümleri de içeriyor.

    Örneğin Sabelt koltuklar, nemi kendi kendine düzenleyen özel anti-bakteriyel kumaşlarla kaplanıyor. Kullanım kolaylığı sağlamak üzere yedek lastiklerin üzeri kapatılmıyor. Benzer şekilde ekip, bir kutuyu açmaya gerek kalmadan kabindeki aletlere hızlı bir şekilde erişebiliyor.

    Bunun dışında tekerleklerin bijonlarının kumda kaybolmasını önlemek adına Sandrider’ın gövdesinde manyetik bir plaka yer alıyor. Bu, doğrudan ekip pilotlarının deneyimlerinden ilham alınan ve Dacia’nın pratik çözüm düşüncesinden yararlanılarak hayata geçirilen detaylardan biri.

    Sandrider, her türlü arazide üstün tutuş sağlayan, darbelere ve patlamalara karşı optimum dirence sahip yeni nesil BF Goodrich lastiklerle donatılıyor.

    Eko-akıllı yaklaşım

    Dacia, yeni Sandrider ile Dakar'a katılacak Tam Boyutta Gör
    Dacia, ulaşılabilir fiyatlı karbon salımını azaltma konusunda lider olmaya kararlı ve motor sporlarını daha sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla Dakar Rallisi ve diğer ralli yarışlarının organizatörleri tarafından verilen taahhüde tamamen katılıyor.

    Mühendisler özellikle otomobili daha hafif kılmak ve yakıt tüketimini azaltmak için çalışmalar yürüttü. Benzer prototiplere kıyasla Sandrider’ın toplam ağırlığı yaklaşık 15 kg azaldı. Bu sonuç; daha hafif boru şeklinde bir şasi kullanılarak, tüm gereksiz gövde panellerinden kurtularak ve diğer parçalarda karbon kullanılarak elde edildi. Ayrıca tasarımcılar tüm dekoratif özellikleri kaldırdı. Bunun dışında mühendisler daha kompakt ve daha hafif bir motor tercih etti. Yol tutuşu ve dinamik performansı optimize etmek adına ön ve arka arasındaki ağırlık dağılımı önemli ölçüde dengelendi.

    Dahası, performansı artırırken yakıt tüketimini azaltmak için aerodinamiğe özel önem verildi. Mühendisler, benzer prototiplere kıyasla sürtünmeyi %10 oranında ve kaldırmayı %40 oranında azaltmayı başardılar. Çalışmalarında özellikle motoru soğutan hava girişlerine odaklandılar.

    Dakar ve diğer ralli yarışlarının zorlu koşullarında ısı yönetimi önemli noktalar arasında yer alıyor. Sandrider tasarımcıları tarafından kabindeki sıcaklığı düşük tutmak adına aracın karbon gövde panellerinde doğrudan entegre edilen anti-kızılötesi pigmentler kullanıldı. Ayrıca bu işlem için patent başvurusu yapıldı.

    Sandrider’ın motoru Aramco tarafından sağlanan sentetik yakıtla çalışıyor. Bu, çevresel etkiyi azaltmak adına basit ve ulaşılabilir fiyatlı bir çözüm. Aramco tarafından geliştirilen sentetik yakıtlar, yenilenebilir hidrojeni ayrıştırılmış CO2 ile birleştirerek günümüzün motorlarıyla uyumlu, daha düşük karbonlu bir yakıt sağlıyor. Dakar Rallisi, bu teknolojiyi test etmek üzere Dacia için ideal bir test alanı sunuyor.

    Motor sporlarının ilk tanıtımı ekim ayında

    Dacia, yeni Sandrider ile Dakar'a katılacak Tam Boyutta Gör
    Tanıtımı yapılan Sandrider önümüzdeki süreçte birçok ülkede, bir dizi geliştirme testine başlayacak. İlk motor sporları çıkışını ise 5-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Dünya Ralli Raid Şampiyonası’nın (W2RC) Fas ayağı olan 2024 Fas Rallisi’nde gerçekleştirecek.

    Dacia’nın resmi W2RC takımı Dacia Sandriders, 2025’te önce Dakar’da ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nın diğer ayaklarında yarışacak.

    Sandrider teknik özellikleri:

    • FIA sınıfı: Ultimate T1+
    • Şasi: Boru tipi
    • Gövde: Karbon fiber
    • Motor: V6, 3,0 litre, twin-turbo, direkt enjeksiyon
    • Maksimum güç:  265 kW/360 hp, 5.000 d/d
    • Maksimum tork: 539 Nm, 4.250 d/d
    • Güç aktarımı: 4×4
    • Şanzıman: 6 vitesli sıralı
    • Ön/Arka süspansiyon: Çift salıncak
    • Süspansiyon yolu: 350 mm
    • Jantlar: 17 inç alüminyum
    • Lastikler: BF Goodrich, 37 inç
    • Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 4.140 x 2.290 x 1.810 mm
    • Aks mesafesi: 3.000 mm
    • Ön/Arka uzantılar: 590/550 mm

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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