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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı

    Dünyanın ve ülkemizin en önemli ısıtma ve soğutma sistemleri üreticisi Daikin artık uzman ekibi ile DonanımHaber forumlarında doğrudan kullanıcılara hizmet veriyor.
    15 sa.
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    Diğer Ev Elektroniği
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı
    Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber forumlarında önemli bir marka daha kullanıcılara ilk ağızdan yanıt vermek adına yerini aldı. Japonya’dan sonra Daikin ilk kez yerel bir sosyal mecrada Türkçe olarak hizmet sunacak. Daikin’in uzman ekibi tarafından yönetilecek resmi Daikin hesabından kullanıcılar; satın almak istedikleri ürünlere dair sorular sorabilecek, ısıtma veya soğutma çözümleri konusunda fikir danışabilecek hem de ürünlerle ilgili yaşadıkları her türlü olumlu - olumsuz konuda doğrudan bir muhatap bulabilir olacak.

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    Isıtma ve soğutma olarak iki ayrı bölüme ayrılan konulara aşağıda yer alan link’lerden erişebilirsiniz. Ayrıca Firma Yetkilisi olarak doğrulanmış Daikin Türkiye hesabını mention’layarak mesajınızdan haberdar olmasını da sağlayabilirsiniz.

    Daikin Isıtma Ürünleri ve Çözümler

    Daikin İklimlendirme Teknolojileri ve Çözümler 

    Daikin hakkında:

    Kökleri 1924 yılına kadar uzanan bir Japon şirketi olan Daikin, 2011 yılından bu yana ülkemizde tanınmaya başladı. Hem evlere özel gelişmiş teknolojilere sahip ürünler hem de büyük ölçekli endüstriyel merkezi sistemler geliştiren şirket, Japonya’da uçak parçaları üretimi gibi birçok farklı kolda hizmet vermektedir.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    yalionur (Yiğit Onur) 2 sa.
    Donanhim haber yine para kazanma pesinde :) madem dogrudan kullanicilara hizmet veriyor once bi urunleri tanitmali ozelliklerini yazmali vs. ama hicbisey yok :) Elin adami elektrikli supurgeyi bir incelemis ki herhalde kendi personeli hu kadar detay bilmiyordur.
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    001ATB (Ahmet ) 2 sa.
    Alarko varken bu markalar neden tercih eder ki insanlar anlamak zor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 sa. 001ATB
    Biri 1924 yılında kurulmuş japon markası diğeri 1954 ye kurulmuş Türk markası.
    Duygusal yaklaşır isek Alarko deriz ama mantıklı bakarsak neyle neyi kıyas ediyorsun derler insana
    Yanıtla +1
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 11 sa.
    Daikin klimasindan memnun kaldik diye kombide aldik ama herşey burda başladi hatalardan sorunlardan baş kaldiramadik tek care kombi parametrelerle veya fan manifold arasindaki contayi keserek sorunu cözmeye caliştik kisacasi kendi işimizi kendimiz cözmeye caliştik daikin biraz daha geliştirmesi lazim servis ve cihaz olarak
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    yalionur (Yiğit Onur) 15 sa.
    Konuya ait link var mi ?
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 15 sa. yalionur
    Merhaba,

    Haberde linkler yer almaktadır.
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