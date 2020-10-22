Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı

DonanımHaber forumlarında önemli bir marka daha kullanıcılara ilk ağızdan yanıt vermek adına yerini aldı. Japonya’dan sonra Daikin ilk kez yerel bir sosyal mecrada Türkçe olarak hizmet sunacak. Daikin’in uzman ekibi tarafından yönetilecek resmi Daikin hesabından kullanıcılar; satın almak istedikleri ürünlere dair sorular sorabilecek, ısıtma veya soğutma çözümleri konusunda fikir danışabilecek hem de ürünlerle ilgili yaşadıkları her türlü olumlu - olumsuz konuda doğrudan bir muhatap bulabilir olacak.İlginizi Çekebilir Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme
Isıtma ve soğutma olarak iki ayrı bölüme ayrılan konulara aşağıda yer alan link’lerden erişebilirsiniz. Ayrıca Firma Yetkilisi olarak doğrulanmış Daikin Türkiye hesabını mention’layarak mesajınızdan haberdar olmasını da sağlayabilirsiniz.
Daikin Isıtma Ürünleri ve Çözümler
Daikin İklimlendirme Teknolojileri ve Çözümler
Daikin hakkında:
Kökleri 1924 yılına kadar uzanan bir Japon şirketi olan Daikin, 2011 yılından bu yana ülkemizde tanınmaya başladı. Hem evlere özel gelişmiş teknolojilere sahip ürünler hem de büyük ölçekli endüstriyel merkezi sistemler geliştiren şirket, Japonya’da uçak parçaları üretimi gibi birçok farklı kolda hizmet vermektedir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Duygusal yaklaşır isek Alarko deriz ama mantıklı bakarsak neyle neyi kıyas ediyorsun derler insana
Haberde linkler yer almaktadır.