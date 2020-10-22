Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı

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DonanımHaber forumlarında önemli bir marka daha kullanıcılara ilk ağızdan yanıt vermek adına yerini aldı. Japonya’dan sonra Daikin ilk kez yerel bir sosyal mecrada Türkçe olarak hizmet sunacak. Daikin’in uzman ekibi tarafından yönetilecek resmi Daikin hesabından kullanıcılar; satın almak istedikleri ürünlere dair sorular sorabilecek, ısıtma veya soğutma çözümleri konusunda fikir danışabilecek hem de ürünlerle ilgili yaşadıkları her türlü olumlu - olumsuz konuda doğrudan bir muhatap bulabilir olacak.

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Isıtma ve soğutma olarak iki ayrı bölüme ayrılan konulara aşağıda yer alan link’lerden erişebilirsiniz. Ayrıca Firma Yetkilisi olarak doğrulanmış Daikin Türkiye hesabını mention’layarak mesajınızdan haberdar olmasını da sağlayabilirsiniz.

Daikin Isıtma Ürünleri ve Çözümler

Daikin İklimlendirme Teknolojileri ve Çözümler

Daikin hakkında:

Kökleri 1924 yılına kadar uzanan bir Japon şirketi olan Daikin, 2011 yılından bu yana ülkemizde tanınmaya başladı. Hem evlere özel gelişmiş teknolojilere sahip ürünler hem de büyük ölçekli endüstriyel merkezi sistemler geliştiren şirket, Japonya’da uçak parçaları üretimi gibi birçok farklı kolda hizmet vermektedir.

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