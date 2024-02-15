Daimler Truck’tan yük taşımacılığında karbon salımını azaltacak adım

Daimler Truck, bu amaç doğrultusunda dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından Masdar Abu-Dabi (BAE) ile Abu Dabi’den Avrupa’ya 2030 yılına kadar sıvı yeşil hidrojen ihracatının uygunluğunu araştırmak üzere bir anlaşma imzaladı. Masdar ile olan girişim Avrupa’da sıvı yeşil hidrojen tedariğini mümkün kılmak için atılan ilk adımı işaret ederken, Avrupa karayolu yük taşımacılığındaki karbondioksit salımını azaltma konusunda potansiyel vadediyor.
Daimler Truck Paris İklim Anlaşması’na bağlı
Masdar 40’tan fazla ülkede proje geliştirdi
BAE’nin temiz enerji merkezi ve dünyanın en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji şirketlerinden Masdar, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasında öncü rol oynuyor. 2006 yılında kurulan Masdar, 40’tan fazla ülkede toplam 20 GW’tan (Gigawatt) fazla elektrik üretim kapasitesine sahip projeler geliştirdi. Daimler Truck ile yapılan anlaşma, BAE’nin 2031 yılına kadar düşük karbonlu hidrojen pazarının lider üreticisi ve tedarikçisi olma hedefini, Avrupa Yeşil Anlaşması emisyon azaltım hedeflerini destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.