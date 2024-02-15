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    Daimler Truck’tan yük taşımacılığında karbon salımını azaltacak adım

    Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck, 2039'a kadar Avrupa, ABD ve Japonya’da tüm kamyon ve otobüs serilerini karbon-nötr hale getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

    Daimler Truck, bu amaç doğrultusunda dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından Masdar Abu-Dabi (BAE) ile Abu Dabi’den Avrupa’ya 2030 yılına kadar sıvı yeşil hidrojen ihracatının uygunluğunu araştırmak üzere bir anlaşma imzaladı. Masdar ile olan girişim Avrupa’da sıvı yeşil hidrojen tedariğini mümkün kılmak için atılan ilk adımı işaret ederken, Avrupa karayolu yük taşımacılığındaki karbondioksit salımını azaltma konusunda potansiyel vadediyor.

    Daimler Truck Paris İklim Anlaşması’na bağlı

    Daimler Truck, yük taşımacılığında karbon salımını azaltacak
    Paris İklim Anlaşması’na bağlı olan ve sürdürülebilir taşımacılığa öncülük eden Daimler Truck, taşımacılığı karbon salımından arındırmak için hidrojen ve batarya elektrikli araçlarla çift yönlü bir strateji izliyor. Karayolu taşımacılığında sıvı hidrojen kullanımının uygunluğunu göstermek amacıyla, şirketin prototip Mercedes-Benz GenH2 kamyonu kısa süre önce Almanya’da gerçek yaşam koşullarında, tek seferlik sıvı hidrojen dolumu ile 1.047 kilometrelik yolculuğu tamamladı. Daimler Truck, 2024 yılının ortalarında kullanıma sunulması beklenen Mercedes-Benz GenH2 kamyonlardan oluşan bir müşteri deneme filosu oluşturuyor.

    Masdar 40’tan fazla ülkede proje geliştirdi

    BAE’nin temiz enerji merkezi ve dünyanın en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji şirketlerinden Masdar, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasında öncü rol oynuyor. 2006 yılında kurulan Masdar, 40’tan fazla ülkede toplam 20 GW’tan (Gigawatt) fazla elektrik üretim kapasitesine sahip projeler geliştirdi. Daimler Truck ile yapılan anlaşma, BAE’nin 2031 yılına kadar düşük karbonlu hidrojen pazarının lider üreticisi ve tedarikçisi olma hedefini, Avrupa Yeşil Anlaşması emisyon azaltım hedeflerini destekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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