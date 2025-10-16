Daredevil: Born Again'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih resmen açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Daredevil'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Daredevil: Born Again, bu yılın başında Disney+'ta izleyici ile buluştu. Orijinal dizi kadar beğenilmemiş olsa da Born Again de genel olarak olumlu yorumlar aldı. İzleyici rakamları da Disney'i memnun etmiş olacak ki diziye kısa süre içinde 2. ve 3. sezon onayları verildi. Zaman kaybedilmeden hazırlıklarına başlanan 2. sezon, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak.

Daredevil: Born Again 2. Sezon, 4 Mart'ta Başlayacak

Daha önce gelen açıklamalar, Daredevil: Born Again'in Mart ayında ekranlara döneceğini gösteriyordu. Bir süredir gündemde olan bu tarih artık resmiyet kazandı. Disney, Daredevil: Born Again'in 4 Mart 2026'da geri döneceğini açıkladı.

Artık dizilerin yeni sezonlar arasında iki, üç yıl ara verdiği bir dönemde Daredevil: Born Again'in her yıl yeni bir sezonla izleyici karşısına çıkacak olması, serinin hayranlarını memnun edecektir.

Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler, 2. sezonun da parçası olacak. Bu kez onlara Jessica Jones rolünü tekrarlayan Krysten Ritter da katılacak.

