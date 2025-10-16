Giriş
    Daredevil: Born Again'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih resmen açıklandı

    Bu yıl izleyici ile buluşan Daredevil: Born Again, 2. sezonu için izleyicileri uzun süre bekletmeyecek. Daredevil: Born Again'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih resmen açıklandı.

    Daredevil: Born Again 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Daredevil'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Daredevil: Born Again, bu yılın başında Disney+'ta izleyici ile buluştu. Orijinal dizi kadar beğenilmemiş olsa da Born Again de genel olarak olumlu yorumlar aldı. İzleyici rakamları da Disney'i memnun etmiş olacak ki diziye kısa süre içinde 2. ve 3. sezon onayları verildi. Zaman kaybedilmeden hazırlıklarına başlanan 2. sezon, önümüzdeki yılın başında izleyici ile buluşacak.

    Daredevil: Born Again 2. Sezon, 4 Mart'ta Başlayacak

    Daha önce gelen açıklamalar, Daredevil: Born Again'in Mart ayında ekranlara döneceğini gösteriyordu. Bir süredir gündemde olan bu tarih artık resmiyet kazandı. Disney, Daredevil: Born Again'in 4 Mart 2026'da geri döneceğini açıkladı.

    Artık dizilerin yeni sezonlar arasında iki, üç yıl ara verdiği bir dönemde Daredevil: Born Again'in her yıl yeni bir sezonla izleyici karşısına çıkacak olması, serinin hayranlarını memnun edecektir.

    Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler, 2. sezonun da parçası olacak. Bu kez onlara Jessica Jones rolünü tekrarlayan Krysten Ritter da katılacak.

    koçari 6 saat önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

