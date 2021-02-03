Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix'in en popüler bilim kurgu dizileridnen biri olan Dark'ın yapımcılarından yeni bir dizi geliyor: Tribes of Europa.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı

Ayrıca Bkz. "The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için yeni bir video yayınlandı"

Yaratıcılığını Philip Koch'un üstlendiği bu yeni aksiyon macera dizisi Tribes of Europa'nın yönetmenliğini ise Philip Koch ve Florian Baxmeyer üstleniyor. 6 bölümden oluşan dizi 19 Şubat'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca dizinin tanıtım yazısı da şöyle: Yıl 2074. Gizemli bir küresel felaketin ardından Avrupa büyük bir yıkım yaşamıştır. Kıtadaki ulusların küllerinden doğan kabileler arasında ise bitmek bilmeyen bir egemenlik savaşı verilmektedir. Barışçıl Origin kabilesinden Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ve Elja (David Ali Rashed) adlı üç kardeş bu savaşların ortasında birbirlerinden ayrı düşer ve yeni Avrupa'nın geleceği için verilen aksiyon dolu mücadelede kendi yollarını çizmek zorunda kalır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.