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    Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı

    Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Dark'ın yapımcılığını üstlenen Wiedemann & Berg Television'ın yeni dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı.
    03 Şubat 2021, 21:45 (Güncellendi, 04 Şubat, 11:13)
    8,5b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı
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    Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix'in en popüler bilim kurgu dizileridnen biri olan Dark'ın yapımcılarından yeni bir dizi geliyor: Tribes of Europa.

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    Yaratıcılığını Philip Koch'un üstlendiği bu yeni aksiyon macera dizisi Tribes of Europa'nın yönetmenliğini ise Philip Koch ve Florian Baxmeyer üstleniyor. 6 bölümden oluşan dizi 19 Şubat'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Ayrıca dizinin tanıtım yazısı da şöyle: Yıl 2074. Gizemli bir küresel felaketin ardından Avrupa büyük bir yıkım yaşamıştır. Kıtadaki ulusların küllerinden doğan kabileler arasında ise bitmek bilmeyen bir egemenlik savaşı verilmektedir. Barışçıl Origin kabilesinden Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ve Elja (David Ali Rashed) adlı üç kardeş bu savaşların ortasında birbirlerinden ayrı düşer ve yeni Avrupa'nın geleceği için verilen aksiyon dolu mücadelede kendi yollarını çizmek zorunda kalır.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    TossA CoinTo Your Witcher 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konu tam benlik. Bunu da takibe alayım.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkası yarın formatlarından nefret ediyorum.
    oturursun izlersin bir yerde bitirirsin. (NOKTA)
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    umarım bunun finali leş olmaz. bu kadar güzel getirilip, son sezon sıçan bi dizi görmemiştim
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    O Outrageous2344 (on ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Güzele benzio alman yapimi sanırım dark gibi tanıdık kimse yok diyecektim tam ama spartacusu mu gördüm ne 😄
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