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    The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için yeni bir video yayınlandı

    Uzun yıllardır devam eden ancak hala kendine özel bir kitlesi olan The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra altı bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Bu 6 bölümden yeni bir video yayınlandı.
    03 Şubat 2021, 13:30 (2 hf.)
    14,1b
    1
    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Zombi temasının en popüler yapımlarından biri olan ve kendi evrenini oluşturan The Walking Dead'in yeni bölümlerinden yeni bir video paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "Fear The Walking Dead 6. sezonun kalan bölümleri için yayın tarihi verildi"

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    Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan kısa videoda, diziye dönen Maggie karakterinin Negan ile arasındaki olası hesaplaşmanın bazı ipuçları verilmiş gibi duruyor. Diziyi izleyenlerin de bileceği gibi Negan'ın Glenn'i öldürmesinden bu yana birçok izleyici Maggie'nin intikamını almasını bekliyor.

    28 Şubat'ta başlayacak olan bu geçiş bölümleri 6 bölümden oluşacak. 10. sezonun sonunu ve 11. sezonu birbirine daha iyi bağlamasını sağlayacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    P phoenixae 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    ?Roovu (Umut Caglar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her gönderinin altında yeter bitsin, boşa uzatıyolar gibi yorumlar baydı artık ya.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moldova_lover (ahmet genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık bitsin diyoruz adamlar uzattıkça uzatıyorlar.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aga kötü yorumunu kendine sakla herkesin düşüncesi aynı olmayabilir bunu basa basa söylemekle hata ediyorsunuz bu dizi size kötüyse n'olmus ben seviyorum
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    S sml_akyz (İsmail Akyüz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şikayet edenleri anlamıyorum. Madem rahatsızdan izleme. Yok zaten izlemiyorsan izlemediğin dizinin tanıtımı hakkında haberi niye okuyorsun. Hadi okudun gereksiz yorumunu bizimle niye paylaşıyorsun.
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz izliyoruz arkadaşlar, bu sizi neden bu kadar rahatsız etti bir de onu anlasak? O kadar gereksiz diziler var ki buna gelene kadar. Gidin onlarla uğraşın bir zahmet.
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    C Chillout 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş yetmedi mi artık bu dizi bu ya, kim izliyor bunu hala
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizi sürekli kendini tekrarlıyor artık bir ilerleme olsun. Sırf seriyi izlemek adına sıkılarak izliyorum.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her gönderinin altında yeter bitsin, boşa uzatıyolar gibi yorumlar baydı artık ya.
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    QRocKfire (ibrahim yıldırım) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık dizin bir tarzı kalmadı.Zorlama ile dizi sezonu olmaz.Saçmalamaya başladı konu.
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    P phoenixae 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    C cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aga yeter ya salsınlar artık
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    14072 kez okundu.
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    the walkind dead, 10. sezon ve
    6 etiket daha ekstra 6 bölüm ne zaman fragman video konusu Bilim ve Teknoloji
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