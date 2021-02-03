The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için yeni bir video yayınlandı

Zombi temasının en popüler yapımlarından biri olan ve kendi evrenini oluşturan The Walking Dead'in yeni bölümlerinden yeni bir video paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Fear The Walking Dead 6. sezonun kalan bölümleri için yayın tarihi verildi"İlginizi Çekebilir The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan kısa videoda, diziye dönen Maggie karakterinin Negan ile arasındaki olası hesaplaşmanın bazı ipuçları verilmiş gibi duruyor. Diziyi izleyenlerin de bileceği gibi Negan'ın Glenn'i öldürmesinden bu yana birçok izleyici Maggie'nin intikamını almasını bekliyor.
28 Şubat'ta başlayacak olan bu geçiş bölümleri 6 bölümden oluşacak. 10. sezonun sonunu ve 11. sezonu birbirine daha iyi bağlamasını sağlayacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.
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