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    David Beckham'ın FIFA 21'den kazandığı çılgın para ortaya çıktı

    Mirror'ın kaynaklarına göre EA, David Beckham'a tam 40 milyon sterlin ödeme yaptı. Beckham'ın böylece hayatındaki en kolay parayı kazandığı belirtiliyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    David Beckham'ın FIFA 21'den kazandığı çılgın para ortaya çıktı
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    FIFA serisinin yeni yüzü David Beckham'ın Electronic Arts ile yaptığı çılgın anlaşma ortaya çıktı. Mirror gazetesinin kaynaklarından aldığı bilgiye göre EA, önümüzdeki üç yıllık FIFA anlaşması için Beckham'a tam 40 milyon sterlin ödeme yaptı. 

    Mirror'da yer alan açıklamada,"FIFA yapımcısı EA Sports Beckham'a aslında önce 30 milyon sterlinlik bir teklif yapmıştı. Ancak Beckham sonrasında daha da iyi bir anlaşma kopardı. Bu anlaşma Beckham markasına büyük bir katkı yapacak. Beckham böylece hayatındaki en kolay parayı kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

    EA Sports'un FIFA 21 haricinde FIFA 22 ve FIFA 23 oyunlarında da Beckham'ı reklam yüzü olarak kullanabileceği belirtiliyor. Beckham ayrıca oyunda 'İkon' isimli özel bir oyuncu olarak da yer alıyor.

    FIFA 21'in standart versiyonu bu sene Becham Sürümü ismiyle satılıyor ve fiyatı PC'de 419 TL, konsollarda ise 499 TL seviyesinde. Şu anda Black Friday indirimleri dolayısıyla konsollarda 270 TL civarına satın alınabiliyor.



    https://www.mirror.co.uk/sport/football/david-beckham-earns-more-fifa-23046908 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    futbol ikonu david reis. fut'uma eklemek icin sabirsizlaniyorum, sirf beckham var diye 22, 23, 24, 2025 hepsini alirim. o bir futbol İKONU. bu adam parayi banka hesabina koyup faiz yemiyor, afrikali cocuklara yardim ediyor bilginize yani onun parayla hic işi yok, o bir İKON çünkü.
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    sendemail (umit erdem) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ea para aklamıyorsa ben de bir şey bilmiyorum.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beleş para 💰
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamın bir kaç aylık gideridir belkide..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yuh. Adam futbol bile oynamıyor şu anda.
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    e d d a i 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Easy money.
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