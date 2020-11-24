David Beckham'ın FIFA 21'den kazandığı çılgın para ortaya çıktı

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FIFA serisinin yeni yüzü David Beckham'ın Electronic Arts ile yaptığı çılgın anlaşma ortaya çıktı. Mirror gazetesinin kaynaklarından aldığı bilgiye göre EA, önümüzdeki üç yıllık FIFA anlaşması için Beckham'a tam 40 milyon sterlin ödeme yaptı.

Mirror'da yer alan açıklamada,"FIFA yapımcısı EA Sports Beckham'a aslında önce 30 milyon sterlinlik bir teklif yapmıştı. Ancak Beckham sonrasında daha da iyi bir anlaşma kopardı. Bu anlaşma Beckham markasına büyük bir katkı yapacak. Beckham böylece hayatındaki en kolay parayı kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

EA Sports'un FIFA 21 haricinde FIFA 22 ve FIFA 23 oyunlarında da Beckham'ı reklam yüzü olarak kullanabileceği belirtiliyor. Beckham ayrıca oyunda 'İkon' isimli özel bir oyuncu olarak da yer alıyor.

FIFA 21'in standart versiyonu bu sene Becham Sürümü ismiyle satılıyor ve fiyatı PC'de 419 TL, konsollarda ise 499 TL seviyesinde. Şu anda Black Friday indirimleri dolayısıyla konsollarda 270 TL civarına satın alınabiliyor.

https://www.mirror.co.uk/sport/football/david-beckham-earns-more-fifa-23046908

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