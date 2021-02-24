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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı PlayStation özel oyunu Days Gone’ın PC sistem gereksinimleri belli oldu.

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Dün akşam saatlerinde PC için de duyurulan Days Gone’ın Steam sayfası açıldı. Steam sayfası açılınca da oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. İstenilen donanım parçalarına baktığımızda ideal bir sistem istediğini söyleyebiliriz. Ancak elbette ilerleyen süreçte bu gereksinimlerin değişebileceğini hatırlatalım.

Days Gone bu ilkbaharda Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Sistem gereksinimlerini de aşağıda bulabilirsiniz.

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits

İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

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