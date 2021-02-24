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    Days Gone’ın PC sistem gereksinimleri belli oldu

    PlayStation 4’e özel oyunlardan biri olan ve dün akşam da PC için duyurulan Days Gone’ın Steam sayfası açıldı ve oyunun PC için sistem gereksinimleri belli oldu.
    24 Şubat 2021, 13:00 (2 gün)
    4b
    2
    14
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Days Gone’ın PC sistem gereksinimleri belli oldu
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı PlayStation özel oyunu Days Gone’ın PC sistem gereksinimleri belli oldu.

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    Dün akşam saatlerinde PC için de duyurulan Days Gone’ın Steam sayfası açıldı. Steam sayfası açılınca da oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. İstenilen donanım parçalarına baktığımızda ideal bir sistem istediğini söyleyebiliriz. Ancak elbette ilerleyen süreçte bu gereksinimlerin değişebileceğini hatırlatalım.

    Days Gone bu ilkbaharda Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Sistem gereksinimlerini de aşağıda bulabilirsiniz.

    Minimum:

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

    Önerilen:

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
    • İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 70 GB kullanılabilir alan


    Kaynakça https://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/ https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Days_Gone_Steam_Sayfasi_Acildi_PC_Sistem_Gereksinimleri_Belli_Oldu-107839.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben oynayıp bitirdim. Sıkılmadan gayet hoş vakit geçirdim. The Walking Dead gibi bir keyif aldım. Sürüler oldukça korkutucu.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    PS'deyken hiç ilgimi çekmemişti ancak belki PC'deyken malum ortamlara düşünce denerim diyordum. Sistem gereksinimleri üzdü. Bu ne la hiç mi optimizasyon yapmadınız.
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    M mrtkrk (murat kurak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pcye gelse ne olacak korsana kurban gidecek satışlar düşük olur burası Türkiye olduginu unutmuş herhalde Sony
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    Dante 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PS4'e uydurabilmek optimizasyonun dibine vurdukları belli. Önerilen 1060.

    4K 120 FPS'i zorlayalım bakalım. Torrent'e düşer diğer Sony oyunları gibi.
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    artık sistem gereksinimlerine inanmıyorım cyberBugdan dolayı :)
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Bence Sony Days Gone ın Pc satış rakamlarına göre değerlendirme yapacak. Eğer Days Gone ın Pc satış rakamları yüksek olursa. Diğer ps özel oyunlarının pc ye çıkma ihtimali çok yüksek olur
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    M mahsur kalan adam (V ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bari bunun yapacaksınız The Order 1886yı da getirin belki devamı düşünülür
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    F fehmialper (F Alper Demir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    399₺‘sen girer
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    Press a Key 2 gün ( Mesaj Silindi )
    "Özel" oyun olarak çıkan bir yapımın sistem gereksinimlerinin açıklandığı haberleri de görüyoruz ya, artık bu Sony'den her şey beklenir, yakında Bloodborne, Ratched, Uncharted Collection derken yürür giderler :)



    Last of Us için, God of War için vs. Ps5 almayı düşünenler beklesin derim, tabi bu sadece tavsiye, böyle bir şey olur mu zaman gösterecek.
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    Yürüyen Hoparlör 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun için Ps4 almayı düşünüyorumdum.Artık düşenmeme gerek kalmadı.Gtx1660ti ekran kartlı laptop’ımla oynar keyfime bakarım.Umarım Last of us’da pc’ye gelir.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    Ama last of us ve benzeri oyunlarını getirirse eğer pc'ye ileride alacağım ve belki de yine benim gibi almayı düşünen kesim PlayStation almaktan vazgeçer. Şahsen ben evdeki bilgisayarımda bu oyunları oynayabiliyorsam PlayStation özel oyunları için ps almak istemezdim, xbox daha avantajlı geliyor özel oyunlarının olmayışı bir kenara koyarsak. Tabi last of us gibi yapımlar ps'e çıkart çıkmaz pc'ye getirmezler ama daha yeni başladılar ve atıyorum 1 yıl gelmez sonrasında gelir gibi hir şeye de çevirirlerse yine aynı düşüncede olurum.
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    from softwave 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ps4 e ciktiginda dolar kuru 6 liraydi adamlar 400 kusurden 299 a indirdiler simdi Steam a geliyor ve kur 7 lira. Adam temizinden 60tl geciriyor ps store da. su an icin konusursak indirimsiz 400 kusur tl den 120 tl geciriyor bu indirimde kesinlikle steam payi var.Oyunun kendisi konsolda exclusive,parasi ise yine konsolda expensive
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    3980 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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