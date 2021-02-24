Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı PlayStation özel oyunu Days Gone’ın PC sistem gereksinimleri belli oldu.
Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 için yeni nesil VR seti duyuruldu"İlginizi Çekebilir PS4 özel oyunu Days Gone, PC'ye geliyor; daha fazla PlayStation oyunu PC'ye gelecek!
Dün akşam saatlerinde PC için de duyurulan Days Gone’ın Steam sayfası açıldı. Steam sayfası açılınca da oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. İstenilen donanım parçalarına baktığımızda ideal bir sistem istediğini söyleyebiliriz. Ancak elbette ilerleyen süreçte bu gereksinimlerin değişebileceğini hatırlatalım.
Days Gone bu ilkbaharda Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Sistem gereksinimlerini de aşağıda bulabilirsiniz.
Minimum:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
Kaynakça https://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/ https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Days_Gone_Steam_Sayfasi_Acildi_PC_Sistem_Gereksinimleri_Belli_Oldu-107839.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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4K 120 FPS'i zorlayalım bakalım. Torrent'e düşer diğer Sony oyunları gibi.
Last of Us için, God of War için vs. Ps5 almayı düşünenler beklesin derim, tabi bu sadece tavsiye, böyle bir şey olur mu zaman gösterecek.
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