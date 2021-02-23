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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 için yeni nesil VR seti duyuruldu

    Sony'nin PlayStation 5 sahipleri için hazırladığı yeni nesil sanal gerçeklik sistemi duyuruldu. İlk detayları paylaşıldı. Paylaşılan detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Şubat 2021, 17:38 (Güncellendi, 10 sn.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation 5 için yeni nesil VR seti duyuruldu
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    Konsol tarafında tek başına devam ettirdiği sanal gerçeklik sistemi ile oyuncuların sevgisini kazanan Sony, PlayStation 5 için yeni nesil sanal gerçeklik sistemini duyurdu.

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    Geçtiğimiz dakikalarda duyurulduğu üzere Sony, PlayStation 5 için yeni bir sanal gerçeklik sistemi üzerinde çalışıyor. Duyuruya göre yeni sanal gerçeklik sistemi; çözünürlükten, görüş alanına birçok geliştirmeye sahiplik edecek. Görsel açıdan gelecek olan rahatlık ve geliştirme dışında ergonomi açısında da birçok yenilik yapılacak.

    Özellikle yeni VR setin konsola daha rahat bağlanması ve oyuncuların rahat etmesi adına tek bir kablo ile setinizi PlayStation 5'e bağlayabileceksiniz. Ayrıca VR setin kontrolcüsü için de bir yeniliğe gidilicek ve yeni VR kontrolcüsü, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in bazı özellikleri de dahil olmak üzere yeni özelliklere sahip olacak. Ergonomi açısından da yüksek bir performans vaat edildi.

    Çıkış tarihi henüz belli değil ancak bu yıl içerisinde çıkmayacağı doğrulandı.

    Sony Interactive Entertainment platform planlama ve yönetimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Hideaki Nishino, yeni nesil VR setlerini duyurmaktan mutluluk duyduğunu ve oyuncuların bu yeni VR seti ile birlikte oyunların dünyasına çok daha rahat dahil olacağını söyledi.



    https://blog.playstation.com/2021/02/23/introducing-the-next-generation-of-vr-on-playstation/#sf243317607 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    disposable 3 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ocelot- 8 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ''PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in bazı özellikleri de dahil olmak üzere yeni özelliklere sahip olacak.''

    Sanırım bu nesilde en iyi kontrolcü deneyiminden sonra VR da eklenecek buna.
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    WeDneS (Ercan ) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vr severlere Hadi hayırlı olsun
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