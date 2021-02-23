PlayStation 5 için yeni nesil VR seti duyuruldu

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Konsol tarafında tek başına devam ettirdiği sanal gerçeklik sistemi ile oyuncuların sevgisini kazanan Sony, PlayStation 5 için yeni nesil sanal gerçeklik sistemini duyurdu.

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Geçtiğimiz dakikalarda duyurulduğu üzere Sony, PlayStation 5 için yeni bir sanal gerçeklik sistemi üzerinde çalışıyor. Duyuruya göre yeni sanal gerçeklik sistemi; çözünürlükten, görüş alanına birçok geliştirmeye sahiplik edecek. Görsel açıdan gelecek olan rahatlık ve geliştirme dışında ergonomi açısında da birçok yenilik yapılacak.

Özellikle yeni VR setin konsola daha rahat bağlanması ve oyuncuların rahat etmesi adına tek bir kablo ile setinizi PlayStation 5'e bağlayabileceksiniz. Ayrıca VR setin kontrolcüsü için de bir yeniliğe gidilicek ve yeni VR kontrolcüsü, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in bazı özellikleri de dahil olmak üzere yeni özelliklere sahip olacak. Ergonomi açısından da yüksek bir performans vaat edildi.

Çıkış tarihi henüz belli değil ancak bu yıl içerisinde çıkmayacağı doğrulandı.

Sony Interactive Entertainment platform planlama ve yönetimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Hideaki Nishino, yeni nesil VR setlerini duyurmaktan mutluluk duyduğunu ve oyuncuların bu yeni VR seti ile birlikte oyunların dünyasına çok daha rahat dahil olacağını söyledi.

https://blog.playstation.com/2021/02/23/introducing-the-next-generation-of-vr-on-playstation/#sf243317607

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