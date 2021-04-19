Days Gone yazarı: "Eğer bir oyunun devamının gelmesini istiyorsanız onu indirimsiz fiyattan satın alın"

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı Days Gone son günlerde oyun sektörünün gündeminde. Oyunun yazarı ve yönetmeninden de enteresan açıklamalar geldi.İlginizi Çekebilir PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu
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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Sony'nin Days Gone 2'yi iptal ettiğine dair bazı haberler çıktı. Sessiz bir sedasız stüdyodan ayrılan ilk oyunun yazarı ve yönetmeni John Garvin, Sony'nin oyun tarafı için bazı açıklamalarda bulundu.
John Garvin katıldığı röportajda, "Oyuncuların ilgisini çekecek bir şeyden bahsetmek istiyorum hatta bu durum bazı oyuncuları kızdıracak. Bir oyunu seviyorsanız onu tam fiyattan satın alın. Oyunculardan kaç kez 'oyunu indirimden aldım' cümlesini duyduğumu bilmiyorum. Bir oyun çıkışında eğer desteklenmediyse devam oyunu gelmediğinde şikayet etmeyin. Ben kişisel olarak, bir geliştirici olarak konuşuyorum. Sony için çalışmıyorum." dedi. Ayrıca John Garvin, Sony'nin Metacritic puanlarını çok önemsediğini de belirtti.
John Garvin'in söyledikleri de aslında Sony'nin devamını yayınlamadığı birçok oyunun neden yayınlanmadığını açıklıyor. John Garvin'in söylediğine göre bir oyunu tam fiyattan aldığınızda direkt olarak geliştiricileri destekliyorsunuz. Days Gone'ın PC sürümü 18 Mayıs'ta çıkacak.
https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-18-days-gone-writer-has-an-opinion-that-might-piss-off-some-gamers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ama ne yazık ki bu kur ile oynadığım bir oyuna yine para veremem elin conisi versin zaten bizi takan yok olmadı da..
Açıkcası bu oyun muhtemelen Avrupa ve Abd'de 50 dolar civarıdır. Yani onlar için 50 lira. Bizim burda ise 300 lira civarı. Burda 50 lira olsa biz o ne yahu bedavaymış hemen alalım değip alıyoruz. Paraya birim olarak bakarsak Abd'de ve Avrupada kimse bizler gibi 300 birim para verip almıyor. Ama 50 birimde bu tip oyunlar için gerçekten çok ucuz..
Adamın sitemi bizlere değildir zaten Avrupa ve Abd'de bedavaya yakın ücretlerle çıkan oyunları almayıp hala indirim bekleyen oyuncularadır. Bizlere her türlü giriyor zaten bide adam bize mi laf edecek
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