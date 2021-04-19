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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Days Gone yazarı: "Eğer bir oyunun devamının gelmesini istiyorsanız onu indirimsiz fiyattan satın alın"

    Şu sıralar PC'ye gelen ilk oyunu ve iptal edilen ikinci oyunu ile gündemde olan Days Gone'ın yönetmeni oyunlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
    19 Nisan 2021, 12:12 (3 sa.)
    1,4b
    89
    16
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Days Gone yazarı:
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı Days Gone son günlerde oyun sektörünün gündeminde. Oyunun yazarı ve yönetmeninden de enteresan açıklamalar geldi.

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    Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Sony'nin Days Gone 2'yi iptal ettiğine dair bazı haberler çıktı. Sessiz bir sedasız stüdyodan ayrılan ilk oyunun yazarı ve yönetmeni John Garvin, Sony'nin oyun tarafı için bazı açıklamalarda bulundu.

    John Garvin katıldığı röportajda, "Oyuncuların ilgisini çekecek bir şeyden bahsetmek istiyorum hatta bu durum bazı oyuncuları kızdıracak. Bir oyunu seviyorsanız onu tam fiyattan satın alın. Oyunculardan kaç kez 'oyunu indirimden aldım' cümlesini duyduğumu bilmiyorum. Bir oyun çıkışında eğer desteklenmediyse devam oyunu gelmediğinde şikayet etmeyin. Ben kişisel olarak, bir geliştirici olarak konuşuyorum. Sony için çalışmıyorum." dedi. Ayrıca John Garvin, Sony'nin Metacritic puanlarını çok önemsediğini de belirtti. 

    John Garvin'in söyledikleri de aslında Sony'nin devamını yayınlamadığı birçok oyunun neden yayınlanmadığını açıklıyor. John Garvin'in söylediğine göre bir oyunu tam fiyattan aldığınızda direkt olarak geliştiricileri destekliyorsunuz. Days Gone'ın PC sürümü 18 Mayıs'ta çıkacak.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-18-days-gone-writer-has-an-opinion-that-might-piss-off-some-gamers
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 56 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    WB 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sen fiyat yuksek bile olsa insanlara satin aldirabilecek bir oyun yapamadiysan insanlar napsin
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bizim için demiyordur. Biz bıraktım indirimli fiyatı, tam fiyattan bile alsak, bölgesel fiyatlandırmadan ötürü zaten adamlara göre çerez parasına almış oluyoruz. Adamlarda örneğin normal fiyatı 40$ bizde 15$.
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    U ulayrason 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    ne saçmalık sen oyunu güzel yap alan insan DLC sini tam fiyattan alır.
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    D dodofran 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    sana mı sorcaz lan s.kik
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biri bu adama oyununun kötü olduğunu söylemedi mi acaba?
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    oldu, bir dahakine erken erişim alırız..
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    # Ace # (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun içerik bazlı boş ve konusu saçmalıyor olsa bile teması benim sevdiği bir tür.

    Ama ne yazık ki bu kur ile oynadığım bir oyuna yine para veremem elin conisi versin zaten bizi takan yok olmadı da..
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    shad0w 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden aynı konudan 2 tane açma gereği duydunuz
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim için demiyor, ayda 1500-2000 euro dolar asgari ücret olan ülkeler için diyor bu durumu.
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    nolamaz (Ömer Yeter) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birim olarak bizim için çok pahalı ama Avrupa ve Abd için bedava niteliğinde olan fiyatlarla çıkıyor oyunlar..

    Açıkcası bu oyun muhtemelen Avrupa ve Abd'de 50 dolar civarıdır. Yani onlar için 50 lira. Bizim burda ise 300 lira civarı. Burda 50 lira olsa biz o ne yahu bedavaymış hemen alalım değip alıyoruz. Paraya birim olarak bakarsak Abd'de ve Avrupada kimse bizler gibi 300 birim para verip almıyor. Ama 50 birimde bu tip oyunlar için gerçekten çok ucuz..

    Adamın sitemi bizlere değildir zaten Avrupa ve Abd'de bedavaya yakın ücretlerle çıkan oyunları almayıp hala indirim bekleyen oyuncularadır. Bizlere her türlü giriyor zaten bide adam bize mi laf edecek
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    Nachtsicht93 (Eyüp Aksu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oldu paşam 500 lira her oyuna tek tek ödeme yapalım
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    1380 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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