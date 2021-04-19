Days Gone yazarı: "Eğer bir oyunun devamının gelmesini istiyorsanız onu indirimsiz fiyattan satın alın"

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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı Days Gone son günlerde oyun sektörünün gündeminde. Oyunun yazarı ve yönetmeninden de enteresan açıklamalar geldi.

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Sony'nin Days Gone 2'yi iptal ettiğine dair bazı haberler çıktı. Sessiz bir sedasız stüdyodan ayrılan ilk oyunun yazarı ve yönetmeni John Garvin, Sony'nin oyun tarafı için bazı açıklamalarda bulundu.

John Garvin katıldığı röportajda, "Oyuncuların ilgisini çekecek bir şeyden bahsetmek istiyorum hatta bu durum bazı oyuncuları kızdıracak. Bir oyunu seviyorsanız onu tam fiyattan satın alın. Oyunculardan kaç kez 'oyunu indirimden aldım' cümlesini duyduğumu bilmiyorum. Bir oyun çıkışında eğer desteklenmediyse devam oyunu gelmediğinde şikayet etmeyin. Ben kişisel olarak, bir geliştirici olarak konuşuyorum. Sony için çalışmıyorum." dedi. Ayrıca John Garvin, Sony'nin Metacritic puanlarını çok önemsediğini de belirtti.

John Garvin'in söyledikleri de aslında Sony'nin devamını yayınlamadığı birçok oyunun neden yayınlanmadığını açıklıyor. John Garvin'in söylediğine göre bir oyunu tam fiyattan aldığınızda direkt olarak geliştiricileri destekliyorsunuz. Days Gone'ın PC sürümü 18 Mayıs'ta çıkacak.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-18-days-gone-writer-has-an-opinion-that-might-piss-off-some-gamers

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