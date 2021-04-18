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    Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir

    Oyun dünyasının popüler ve başarılı serilerinden Metal Gear'den yeni bir duyuru gelebilir. Oyunun resmi sayfası enteresan paylaşımlar yaptı.
    18 Nisan 2021, 14:00 (5 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir
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    Konami'nin en popüler oyunlarından birisi olan ve kesinlikle oyun dünyasının önemli serilerinden biri olan Metal Gear'in resmi Twitter hesabından enteresan paylaşımlar yapılıyor. Gelecek hafta bir duyuru olabilir.

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    Tom Olsen isimli bir Twitter kullanıcısı bu ay içerisinde hesabını açmış ve Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty'nin içerisinde NPC'lerden birisiymiş gibi davranarak ikinci oyundan bazı görseller paylaşılıyor. Yalnızca 4 farklı hesap takip ediyor ve onlar da şöyle: Konami, Metal Gear Official, Hideo Kojima ve New York Mets. 

    Tom Olsen'in yaptığı paylaşımların ardından da Metal Gear'ın resmi hesabı Tom Olsen'i alıntılayarak, gelecek hafta ziyaretçilerin olacağını söylemiş. Elbette bu durum yalnızca bir şaka olabilir. Ancak Metal Gear serisinin her zaman enteresan duyurular yaptığını ve gizemli olmayı sevdiğini biliyoruz.

    İnternette ise bu durum ile ilgili pek bir bilgi veya teori yok. Ancak en büyük teori eski oyunlar için bir remake yapılacağı yönünde. Haftaya gerçek mi değil mi öğreneceğiz. Tom Olsen'in hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aşağıda da Metal Gear'in paylaşımını görebilirsiniz.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/weird_metal_gear_tweets_are_making_people_think_an_announcement_is_coming_next_week
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    H hdtv (Serkan Gemreli) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Umarım Bluepoint 1 2 3 remakesini yapıyordur. 1 2 de yeter efsane olur.
    Remasterini yapmışlardı sanırım.
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    F FlyingUnderpants 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    En uzun süre oynadığım oyun Metal Gear. Hatta PS4üm bu oyunun bundle'ı. Şayet çıkarsa PS5 almayı düşünebilirim.
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