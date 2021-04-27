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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı

    İlk film ile büyük tepki toplayan Suicide Squad filminin ikincisi olan The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 22:00 (1 sa.)
    226
    26
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    DC çizgi roman evreninin popüler serilerinden olan ancak ilk filmi sebebiyle sinema tarafında kötü bir izlenim bırakan The Suicide Squad filminden yeni görseller paylaşıldı.

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    Görseller daha önce görmediğimiz sahnelere ait ancak daha önce yayınlananlar ile benzer tonda oldukları için bir hayli tanıdık geliyor diyebiliriz. The Suicide Squad özellikle fragmandaki absürt sahneleri sebebiyle merakle beklenen bir film oldu. Umuyoruz ilk film gibi bizi yanıltmaz ve başarılı bir film izleriz.

    Filmin yönetmenliğini James Gunn üstleniyor. The Suicide Squad, 16 Ağustos 2021'de hem sinemalarda hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak.

    Oyuncu kadrosunda ise Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío, Juan Diego Botto ve Sylvester Stallone bulunuyor.



    https://www.gamesradar.com/the-suicide-squad-exclusive-images/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    James gunn dan umutluyum .
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