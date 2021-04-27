Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı

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Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan Mortal Kombat filmi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

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Dealine'ın yaptığı habere göre Mortal Kombat, Amerika'daki açılış hafta sonunda yaklaşık 22.5 milyon dolar gelir elde etti. Bu da onu salgın esnasında en çok gelir elde eden yaş kısıtlamalı film konumuna getiriyor. ABD'deki sinemaların şu anda yalnızca %60'ı açık durumda. Geride bıraktığımız hafta sonu, 2020 Mart ayından bu yana sinemaların en çok gelir elde ettiği hafta oldu.

Mortal Kombat'in sinemalar dışında 1 ay boyunca HBO Max'te de bulunacağını hatırlatalım. Bu verilere HBO Max dahil değil. Kısaca Mortal Kombat'in gişe başarısını 22.5 milyon dolardan daha fazla. HBO Max'in bu filmden elde ettiği geliri tahmin etmek elbette zor ancak açıklamaya göre Mortal Kombat aynı zamanda HBO Max'in açılış hafta sonunda en çok izlenen film oldu. 3.8 milyon kullanıcı tarafından izlenerek, 3.6 milyon kişi tarafından izlenen Godzilla vs Kong'u geride bıraktı.

Mortal Kombat filmi her ne kadar gişede başarı yakalasa da eleştirmenler ve izleyiciler tarafından pek sevilen bir film olmadı. Geçtiğimiz haftalarda filmin başarılı olması durumunda 4 filmin daha gelebileceği açıklanmıştı. İlerleyen süreçte belli olacaktır.

https://www.videogameschronicle.com/news/mortal-kombat-movie-beats-expectations-with-uss-biggest-pandemic-box-office-weekend/

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