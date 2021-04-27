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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yılın merakla beklenen filmlerinden Mortal Kombat, gişede rekor kırdı. Salgın döneminde Amerika'da en çok gelir elde eden film oldu.
    27 Nisan 2021, 15:00 (8 sa.)
    5,5b
    104
    21
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı
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    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan Mortal Kombat filmi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

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    Dealine'ın yaptığı habere göre Mortal Kombat, Amerika'daki açılış hafta sonunda yaklaşık 22.5 milyon dolar gelir elde etti. Bu da onu salgın esnasında en çok gelir elde eden yaş kısıtlamalı film konumuna getiriyor. ABD'deki sinemaların şu anda yalnızca %60'ı açık durumda. Geride bıraktığımız hafta sonu, 2020 Mart ayından bu yana sinemaların en çok gelir elde ettiği hafta oldu.

    Mortal Kombat'in sinemalar dışında 1 ay boyunca HBO Max'te de bulunacağını hatırlatalım. Bu verilere HBO Max dahil değil. Kısaca Mortal Kombat'in gişe başarısını 22.5 milyon dolardan daha fazla. HBO Max'in bu filmden elde ettiği geliri tahmin etmek elbette zor ancak açıklamaya göre Mortal Kombat aynı zamanda HBO Max'in açılış hafta sonunda en çok izlenen film oldu. 3.8 milyon kullanıcı tarafından izlenerek, 3.6 milyon kişi tarafından izlenen Godzilla vs Kong'u geride bıraktı.

    Mortal Kombat filmi her ne kadar gişede başarı yakalasa da eleştirmenler ve izleyiciler tarafından pek sevilen bir film olmadı. Geçtiğimiz haftalarda filmin başarılı olması durumunda 4 filmin daha gelebileceği açıklanmıştı. İlerleyen süreçte belli olacaktır.



    https://www.videogameschronicle.com/news/mortal-kombat-movie-beats-expectations-with-uss-biggest-pandemic-box-office-weekend/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Deswaaa (Sercan Toprak) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İzlediğim en kötü mk 4/10
    Yanıtla +14
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    erkahn (erkahn ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaman kaybi bir film
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    P p1azma (SinaN BAYRAKTAR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıradan bir film olmuş...
    Yanıtla +1
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    L LuigiVampa 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu beğenenler var ya; çöp kutusunu göster onu bile beğenirler. Hadi biraz ileriye gidin orda beğenin bu b*k çuvalını. Ne zamandır bekliyorum ya ben şu filmi. İzlemeyen arkadaşlara önerim sadece fragmanla yetinmeleri
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    CWaRRioR 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Film tek kelimeyle berbattı. MK fanı olan birinin beğenmesine imkan yok. Düşünüyorum, neresinden tutarsam elimde kalıyor. Görsel efektler iyi hoş ama film bomboş... Hani evde otururken ses olsun diye tv açarsın ya, o ses çıkaracak boş film işte bu. Filmi izledikten sonra MK11 gameplay izleyip kendime geldim. Keşke sadece trailerı izleyip orda dursaymışım.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok büyük beklentiler vardı . Yorumlara bakınca bu kadar mı kötü ?
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    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu önceden yayınlanan ilk 7 dakika var ya, işte tüm filmde izlenebilecek bir orası var. Filmin kalanı için bir şey beklemeyin. Cidden çok kötü bir film.
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    xamaximax 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    film gayet güzeldi her film oscarlık süper oyunculuk süper senaryo kurgu çekim efekt en üst noktasında olmasına gerek yok bazı filmler eğlence için izlenir değerli sanat guruları. bu filmde o klasmanda her şeyden biraz var ee nostaljide var sıkılmadan izlenebilecek bir film
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    G ghostmen323 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    1995 de çıkan mortal kombat filmi kadar bile eğlenceli değil o film johnny cage ve sonya sahneleri ile, lui kang ın dövüş saneleriyle bir yere kadar eğlenceli idi scorpion ile sub zero savaşını 2021 de nasıl berbat çekebilirsiniz ya ?
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    CWaRRioR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    P palamutix 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Berbat film di
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    G gidi (gidi gidi) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    korsancılar yorumlarda hemen belli etmiş kendini
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    5510 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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