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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 18: Logan Lucky

    Haftalık film önerilerimizin on sekizincisi ile karşınızdayız. Bu hafta sizlere, klişelerden biraz uzak olan bir soygun filmi önereceğiz.
    27 Mart 2021, 21:30 (21 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 18: Logan Lucky
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    Soygun filmleri aksiyon türünün bir alt türü olarak uzun yıllardır film sektöründe bulunuyor. Aralarında gerçekten çok iyi filmler de var, sadece kafa dağıtmak için izlenebilecek filmler de var. Bugün önereceğim film de arada kalmış bir film diyebilirim.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 17: The Two Popes"

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    Bu hafta sizlere önereceğimiz film Logan Lucky isimli bir soygun filmi. Steven Soderbergh tarafından yönetilen, Jules Asner tarafından senaryosu yazılan Logan Lucky, 2017 yılında yayınlanan bir film. Oyuncu kadrosu ve filmin kendisi her ne kadar oldukça kaliteli de olsa çok da bilinen bir film değil ne yazık ki. Filmin oyuncu kadrosunda Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Farrah Mackenzie, Riley Keough ve David Denman gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 18: Logan Lucky
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    Film, Jimmy Logan karakterinin işten çıkarılması ve ondan boşanan eşinin çocuğunu da alıp şehirden daha uzak bir yere gideceğini öğrenmesi ile başlıyor. Haliyle kendisi avukat tutmak istiyor ancak bunun için bir parası yok. Bunun için bir soygun planı yapan Jimmy Logan, savaşta tek kolunu kaybeden kardeşinden yardım istemeye gidiyor ve kendilerine bir ekip toplamaya başlıyorlar.

    Film, klasik soygun filmlerinde olan ütopik olayların çoğuna sahip değil. Bu yüzden daha ayakları yere basan bir film ve yine bu yüzden daha hayat içinden bir şey izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ancak yine de soygun filmlerinin çoğu klişesine sahip: Çok şanslı olmaları ve pilot twist’in pilot twist’inin olması gibi. Ancak genel anlamda baktığınızda biraz daha ayaklarının yere basması sebebiyle klişe soygun filmlerinden çok daha kaliteli.

    Haftalık Film Önerisi 18: Logan Lucky
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    Kısaca toparlamak gerekirse bu filmi rahatlıkla herkese önerebilirim. Filmin giriş kısmı biraz durağan ancak sonrasında önemli kısma çok hızlı bir şekilde giriyor. 1 saat 57 dakika uzunluğundaki film şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.



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