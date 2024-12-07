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    Anlık Bildirim

    The Rings of Power'ın 3. sezonu için beklenen açıklama geldi

    Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisinin yaratıcıları olan Patrick McKay ve J.D. Payne, dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu; Dizinin akıbeti belli oldu.
    Güç Yüzükleri 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek Tam Boyutta Gör
    Amazon'un büyük bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings. The Rings of Power), bu yıl 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizi ilk sezondaki izleyicisinin önemli bir bölümünü kaybetmiş olsa da yine kayda değer bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu da 3. sezonun önünü açtı.

    Güç Yüzükleri dizisinin başındaki isimler olan Patrick McKay ve J.D. Payne, bu hafta ScreenRant'e verdikleri röportajda dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin 3. sezonla yoluna devam edeceğini açıklayan ikili, şu sıralar yeni sezon üzerinde çalıştıklarını, hatta çalışmaların epey yoğun bir hâl aldığını ifade ettiler.

    The Rings of Power'ın 5 Sezon Sürmesi Planlanıyor

    Patrick McKay ve J.D. Payne, yeni sezonda izleyicileri heyecan verici şeylerin beklediğini ama şimdilik bunları paylaşamayacaklarını söylüyor.

    The Lord of the Rings: The Rings of Power ilk ortaya çıktığında beş sezonluk bir dizi olarak tasarlanmıştı. Görünen o ki Amazon, dizinin aldığı kötü yorumlara rağmen bu orijinal plana sadık kalacak.

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