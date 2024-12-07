The Rings of Power'ın 3. sezonu için beklenen açıklama geldi

Güç Yüzükleri dizisinin başındaki isimler olan Patrick McKay ve J.D. Payne, bu hafta ScreenRant'e verdikleri röportajda dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin 3. sezonla yoluna devam edeceğini açıklayan ikili, şu sıralar yeni sezon üzerinde çalıştıklarını, hatta çalışmaların epey yoğun bir hâl aldığını ifade ettiler.
The Rings of Power'ın 5 Sezon Sürmesi Planlanıyor
Patrick McKay ve J.D. Payne, yeni sezonda izleyicileri heyecan verici şeylerin beklediğini ama şimdilik bunları paylaşamayacaklarını söylüyor.
The Lord of the Rings: The Rings of Power ilk ortaya çıktığında beş sezonluk bir dizi olarak tasarlanmıştı. Görünen o ki Amazon, dizinin aldığı kötü yorumlara rağmen bu orijinal plana sadık kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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