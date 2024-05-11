Suicide Squad animesinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör DC live-action tarafında Marvel'ın çok arkasında kalmış olsa da animasyon tarafında çok farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Yıllardır düzenli olarak animasyon filmlere ve dizilere imza atan, hatta animasyon filmleri etrafına bir sinematik evren kuran DC Films, bu alanda dikkat çekici işlere imza atmaya devam ediyor. DC'nin yeni projeleri arasında Suicide Squad'ın anime dizisi de yer alıyor.

Suicide Squad Isekai adını taşıyan anime dizisi, Attack on Titan ve Spy x Family gibi beğeni kazanmış anime dizilerin arkasındaki stüdyo olan Wit Studio'nun imzasını taşıyor. Bu da diziye dair merakımızı daha da arttırıyor.

Marvel filmlerinin sayısı azalıyor 3 gün önce eklendi

Suicide Squad Isekai, Temmuz Ayında Yayınlanacak

Harley Quinn, Peacemaker, Deadshot, King Shark gibi Suicide Squad ekibinin sevilen üyeleri, Suicide Squad Iseaki'de kendilerini canavarlarla dolu büyülü bir diyarda buluyor. Ekibin, kafalarına yerleştirilen patlayıcılar infilak etmeden önce Dünya'ya dönmeleri için 72 saatleri bulunuyor. Dizi, ekibin hayatta kalmak için zamana karşı yarışmasını anlatıyor.

Temmuz ayında Japonya'da izleyici ile buluşacak olan dizinin geri kalan bölgelerde ne zaman ve hangi platformlarda yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.