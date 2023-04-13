DDoS saldırıları evrimleşti: Saldırılar artık daha büyük olacak

Bu yaklaşım, geleneksel botnet'lerden 5.000 kata kadar daha güçlü olabilen yüksek performanslı botnetlerin daha kolay ve genellikle daha hızlı oluşturulmasını mümkün kılıyor. Cloudflare raporda, "Yeni nesil botnet'ler cihaz sayısının çok azını kullanıyor, ancak her bir cihaz önemli ölçüde daha güçlü" diyor.
Genel olarak yılın ilk çeyreğinde fidye DDoS saldırılarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60'lık bir artış olduğu ve bunu tüm DDoS saldırılarının yüzde 16'sını temsil ettiği görülüyor. Bu haraç temelli DDoS saldırıları, hedefe sürekli olarak trafik göndererek hizmetin yanıt vermemesi sağlanıyor. Bu saldırılar talepler karşılanıncaya kadar devam ettiriliyor.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.