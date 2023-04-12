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    Samsung, McAfee iş birliğini uzattı: Daha fazla cihaza geliyor

    Samsung, güvenlik yazılımları üreticisi McAfee ile iş birliğini uzatıyor. Yeni ortaklık kapsamında Samsung marka akıllı televizyon, telefon ve bilgisayarlar McAfee çözümleri ile korunacak.
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    Samsung, McAfee iş birliğini uzattı: Daha fazla cihaza geliyor Tam Boyutta Gör
    Güvenlik yazılımları söz konusu olduğunda pazarın en ikonik isimlerinden McAfee, Samsung ile olan iş birliğini sürdürecek gibi gözüküyor. Bugün her iki şirket, 2010 yılında bu yana devam eden ortaklığın 10 yılı aşacak şekilde uzatıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında McAfee çözümleri, Samsung cihazları daha korunaklı hale getirecek.

    Samsung, McAfee ile ortaklığını uzatıyor

    Ortaklık kapsamında McAfee ve Samsung, Galaxy S23 ve Galaxy Book 3 serisi dahil olmak üzere yeni akıllı telefonlar için güvenlik çözümleri sunmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere neredeyse on yıldır devam eden iş birliği, Samsung marka cihazlarda McAfee antivirüs korumasına erişim fırsatı tanıyordu. Yeni duyuru ise daha geniş kapsamlı bir desteğe işaret ediyor diyebiliriz.

    Konu hakkında yapılan açıklamada McAfee tüketici şirketi grup başkan yardımcısı John Giamatteo, "Evde internete bağlı cihazlardan herhangi biri saldırıya uğradığında, tüm ev ağınızı tehlikeye atıyor. Bu seviyede bir güvenlik sağlamak zor görünse de, McAfee bunun kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyor. Akıllı TV'ler, PC'ler ve akıllı telefonlar gibi cihazlara dünya standartlarında bir güvenlik sağlamak için Samsung gibi bir iş ortağıyla çalışmanın önemini biliyoruz. Bu iş birliği sayesinde, cihazlar kutudan çıktığında güvenli olacak." dedi.

    Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu bağlamda güvenlik önlemleri, artan çevrimiçi tehditlere karşı büyük bir önem taşıyor. Ancak bu konu ne yazık ki yeni bir telefon satın alırken göz önünde tutulmuyor. Dolayısıyla yeni ortaklığın en azından Samsung için azımsanmaması gereken bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. 

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