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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DDR3 bellek fiyatları yüzde 50 oranında artabilir

    Samsung, SK Hynix ve Micron gibi devlerin DDR3 üretimini kısmaya başlaması halen ilginin olduğu segmenti zora soktu. Fiyatlar şimdiden artışa geçmiş durumda.
    03 Şubat 2021, 17:17 (2 hf.)
    3,4b
    1
    7
    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    DDR3 bellek fiyatları yüzde 50 oranında artabilir
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    Halen kullanımda olmasına rağmen önemli üreticilerin bantları azaltmaya başlaması DDR3 bellekler için sıkıntıların habercisi oldu. 2021 yılında DDR3 bellek bulmak zorlaşmaya başlayacak.

    Fiyatlarda artış

    Günümüzde DDR5 belleklere yavaş yavaş geçiş başladı. DDR4 bellekler ise 2014 yılından bu yana yaygın kullanımda bulunuyor. Yine de pek çok sektörde 13 yaşını geride bırakan DDR3 belleklere yer veriliyor.

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    Maliyete oynayan dizüstü, tablet ve akıllı telefon modellerinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti, uzun süre bakım gerektiren eski sunucular ve cihazlarda DDR3 bellek halen popüler. Bununla birlikte üretim az.

    DDR4 ile DDR5 bellek üretiminin rağbet görmesi ve ortalama fiyatların yüksek olması haliyle üreticileri bu tarafa yönlendiriyor. SK Hynix sadece 4Gb DDR3 plaka üretimi yaparken Samsung da DDR3 üretimini aylık 60000 plakadan 20000 plakaya düşürmüş durumda.

    DDR3 bellek fiyatları yüzde 50 oranında artabilir
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    Yaşanan gelişmeler ne yazık ki fiyatlara etki ediyor. 2020 yılı sonları ve 2021 yılı başlarında 2Gb ile 4Gb DDR3 bellek modüllerinin fiyatlarının yüzdde 30 civarında artış gösterdiği ifade ediliyor. Yıl içerisinde artış yüzde 50’yi bulacak.

    Fiyatların artması haliyle tedarik eden cihazların fiyatlarının da artmasına neden oluyor. 2021 yılı içerisinde düşük maliyetli olarak tabir edilen son kullanıcı cihazlarında ve sunucu cihazlarında fiyat artışı görebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/278062/digitimes-ddr3-prices-to-soar-40-50-in-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dünyada pandemi bahane zamlar şahane
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yıl 2012 4gb ram 50 TL

    yeni sistem kuruyorum 4GB her işimi görür diye

    sistemi yükseltmemiştim !

    o zaman ki kafama !!! :(
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    cok guzel ddr3 leri satma zamani geldi demekki birazda biz kar edelim
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir arada ddr2 ker yükseldi geçiş döneminde normal
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    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dünyada pandemi bahane zamlar şahane
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    DDR2 ile devam (bu arada DDR2 bile fiyatları yükseliyor)
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    6 6s 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Endüstriyel olsun, son kullanıcıya yönelik olsun o kadar teknolojik cihaz türedi ki, bunlar tasarlanırken ddr3 döneminde tasarlanmışsa veya makul çözüm olarak ele alınmışsa, üretilirken doğal olarak ddr3 yongalarından isteyecekler. Pc ve server alanında bozulan parçalar ve yükseltmelerde oluyordur olacaktır, dolayısıyla hala daha talep olmasında şaşırılacak bir durum yok. İyi yanı artık ddr4'e geçmeye zorlayan bir durum fakat işin maliyeti tabi ki yine tüketiciye yansıyacak.
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    Amd64x2 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Süpriz olur mu?
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