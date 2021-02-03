DDR3 bellek fiyatları yüzde 50 oranında artabilir

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Halen kullanımda olmasına rağmen önemli üreticilerin bantları azaltmaya başlaması DDR3 bellekler için sıkıntıların habercisi oldu. 2021 yılında DDR3 bellek bulmak zorlaşmaya başlayacak.

Fiyatlarda artış

Günümüzde DDR5 belleklere yavaş yavaş geçiş başladı. DDR4 bellekler ise 2014 yılından bu yana yaygın kullanımda bulunuyor. Yine de pek çok sektörde 13 yaşını geride bırakan DDR3 belleklere yer veriliyor.

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Maliyete oynayan dizüstü, tablet ve akıllı telefon modellerinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti, uzun süre bakım gerektiren eski sunucular ve cihazlarda DDR3 bellek halen popüler. Bununla birlikte üretim az.

DDR4 ile DDR5 bellek üretiminin rağbet görmesi ve ortalama fiyatların yüksek olması haliyle üreticileri bu tarafa yönlendiriyor. SK Hynix sadece 4Gb DDR3 plaka üretimi yaparken Samsung da DDR3 üretimini aylık 60000 plakadan 20000 plakaya düşürmüş durumda.

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Yaşanan gelişmeler ne yazık ki fiyatlara etki ediyor. 2020 yılı sonları ve 2021 yılı başlarında 2Gb ile 4Gb DDR3 bellek modüllerinin fiyatlarının yüzdde 30 civarında artış gösterdiği ifade ediliyor. Yıl içerisinde artış yüzde 50’yi bulacak.

Fiyatların artması haliyle tedarik eden cihazların fiyatlarının da artmasına neden oluyor. 2021 yılı içerisinde düşük maliyetli olarak tabir edilen son kullanıcı cihazlarında ve sunucu cihazlarında fiyat artışı görebiliriz.

https://www.techpowerup.com/278062/digitimes-ddr3-prices-to-soar-40-50-in-2021

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